Servizi museali, sciopero dei lavoratori a Firenze

Firenze, 4-11-2024 - Servizi museali Uffizi-Pitti-polo RT-Opificio Pietre Dure, domani martedì 5 novembre sciopero indetto da Filcams Cgil Firenze-UilTucs Toscana-Rsu Opera, con presidio dalle 10 alle 11:30 a Firenze in via de’ Gondi (davanti Palazzo Vecchio). Per Filcams Cgil Firenze-UilTucs Toscana-Rsu Opera “nel cambio di concessione servono garanzie per la piena continuità lavorativa, retributiva e contrattuale per tutti gli addetti”.

Oggi si è svolto un incontro in Regione sulla vertenza (presenti Regione, sindacati, un rappresentante degli Uffizi e il Rup), incontro giudicato “insoddisfacente e non risolutivo” da Filcams Cgil Firenze-UilTucs Toscana-Rsu Opera