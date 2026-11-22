Nel bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, conosciuto come Collodi e autore di Pinocchio, il Circolo Ricreativo Culturale Sportivo di Castello, con il patrocinio del Quartiere 5, mercoledì 28 ottobre organizza un convegno all’Accademia della Crusca, via di Castello 46.
Di seguito il programma:
ore 16, visita alla mostra “Pinocchio all’Accademia della Crusca”con Elisabetta Benucci – funzionaria dell’Accademia della Crusca,
ore 17, apertura del Convegno
Saluti – Rita Librandi, Vice Presidente dell’Accademia della CruscaFilippo Ferraro, Presidente del Quartiere 5.
Interventi“Memoria e tradizione popolare nella favola di Pinocchio” a cura di Carlo Lapucci, scrittore.
“Buratti e burattini. La buona lingua e la lingua di Pinocchio, dono di felicità naturale” a cura di Raffaella Setti, Università di Firenze – Accademia della Crusca.
“Che bel paese...è una vera cuccagna!” a cura di Mariella Zoppi, professore emerito Università di Firenze.
“La Fatina dai capelli turchini. Uno spazio di transizione tra fantasia e realtà” a cura di Claudia Bertocci, psicologa psicoterapeuta.
“Il Risorgimento e Pinocchio: una storia di entusiasmo e delusioni” a cura di Giulio M. Manetti, già funzionario dell’Archivio Storico del Comune di Firenze.
modera Daniela Morozzi
Interventi musicali a cura dell’Associazione “Amici del Conservatorio Luigi Cherubini”:Costanza Lombardi, violoncelloFelicia Neri, violino