Come sta cambiando la nostra percezione del "viaggio di lusso"? È ancora soltanto una questione di sfarzo esibito, opulenza ed esclusività di facciata? La risposta che emerge con forza dai mercati internazionali è un chiaro no. L'universo dell'alta gamma sta attraversando una metamorfosi strutturale, guidata da viaggiatori ad alto patrimonio (HNWI) sempre più orientati verso la ricerca di esperienze tailor-made, etiche e profonde.

Il punto di osservazione privilegiato per decodificare questi nuovi paradigmi è stato il debutto di AURA – The Luxury Travel Event, l'esclusivo salone ideato da Italian Exhibition Group e andato in scena stamani alla Fortezza da Basso di Firenze. Nato come evoluzione strategica di Luxury Event by TTG, AURA si pone come la piattaforma di riferimento per l'ospitalità d'eccellenza. Ecco i 5 trend fondamentali che stanno disegnando il futuro del settore.

L'Italia si attesta indiscutibilmente come la destinazione regina per i capitali internazionali destinati all'hospitality d'alta gamma. In un contesto macroeconomico in cui l'Europa detiene quasi il 40% del fatturato globale degli hotel di lusso, il nostro Paese rappresenta il vero motore trainante del continente. Secondo i dati dell'Osservatorio Hospitality & Real Estate di Deloitte, oltre l'80% delle preferenze degli investitori per i prossimi tre anni si concentra in Italia, distanziando in modo netto mercati competitor come la Spagna (10%) e la Grecia (4%).

L'offerta ricettiva a cinque stelle evidenzia il tasso di crescita più elevato in Europa: nel 2025 si registra un aumento del +4,9% delle strutture e del +4,6% delle camere. Le stime indicano che entro il 2030 gli hotel a 5 stelle in Italia potranno raggiungere quota 1.000 unità, confermando che per oltre il 40% degli operatori il segmento luxury rimarrà il principale driver di sviluppo alberghiero.

"Oggi il lusso non si misura più soltanto attraverso l'eccellenza delle strutture o l'esclusività dei servizi: chi viaggia cerca esperienze autentiche, personalizzazione e un contatto diretto con la cultura e l'identità dei luoghi." dichiara Maurizio Ermeti, Presidente di IEG.

Questo primato nasce dalla capacità sistemica dell'Italia di convertire la propria destination identity — fatta di arte, fashion, enogastronomia e alto artigianato — in asset d'accoglienza ad altissimo valore aggiunto per la clientela globale.

Il comparto sta virando in maniera decisiva dal modello del turismo di massa verso una strategia orientata alla sostenibilità e al valore generato. La domanda di alta gamma predilige soggiorni più lunghi e una fruizione destagionalizzata, trasformando i mesi autunnali e invernali in momenti chiave per l'esplorazione dei territori.

L'esperienza di lusso contemporanea risiede nell'immersione nei borghi storici, nella valorizzazione delle risorse termali, nell'artigianato artistico e nell'enogastronomia d'eccellenza, coordinata da progetti strategici come Vetrina Toscana.

"Il nostro obiettivo strategico è la crescita del valore, non dei volumi, perché oggi il vero lusso è la ricerca di autenticità." dichiara Giacomo Bugliani, Commissario di Toscana Promozione Turistica.

L'approccio "slow" e consapevole sostituisce il consumo rapido delle destinazioni: una visione che preserva il patrimonio culturale e ambientale garantendo al contempo ricadute economiche durature per le comunità locali.

I dati economico-finanziari elaborati da Deloitte su fonti Istat, Thrends e Ministero del Turismo delineano la straordinaria solidità del settore. Con 771 strutture attive, l'Italia è già il secondo Paese in Europa per consistenza di hotel a 5 stelle.

Le proiezioni fino al 2027 confermano una dinamica di pricing in forte ascesa:

Tariffa Media Giornaliera (ADR): destinata a raggiungere i € 970 entro il 2027, segnando un incremento del +25% rispetto ai € 780 stimati per il 2025.

destinata a raggiungere i entro il 2027, segnando un incremento del +25% rispetto ai € 780 stimati per il 2025. Tasso di Occupazione: previsto al 75% nel 2027, con un incremento costante di +4 punti percentuali rispetto al 71% del 2025.

Queste metriche confermano come la disponibilità di spesa dei viaggiatori high-end continui a salire di pari passo con la capacità dell'hotellerie italiana di offrire servizi iper-personalizzati e di livello eccelso.

La convergenza tra il settore fashion e quello dell'hotellerie rappresenta una delle frontiere più dinamiche del turismo esperienziale. Marchi iconici stanno trasformando l'ospitalità in un'estensione naturale del proprio lifestyle, come emerso nel confronto ad AURA tra leader del settore del calibro di Alex Dallocchio (Head of Management Office di Armani Hotels & Resorts) e Claudia Polloni (Director of Sales & Marketing di Bulgari Hotels & Resorts).

Un trend fortemente sostenuto dalle preferenze d'acquisto dei viaggiatori: secondo i rilevamenti del TTG Monitor 2026, ben il 39% dei buyer internazionali indica gli alberghi legati alle grandi maison della moda tra le esperienze più richieste dall'utenza d'alta gamma.

In questa nuova dimensione, la struttura alberghiera smette di essere un mero luogo di soggiorno per diventare un tempio del savoir-faire, dove il design, l'estetica e l'heritage del brand si traducono in una full immersion identitaria.

Nel B2B di fascia alta, il modello fieristico tradizionale lascia il posto a format altamente profilati. Manifestazioni come AURA dimostrano l'efficacia di un'impostazione selettiva: tre giorni caratterizzati da oltre 12 ore di incontri di business programmati, in cui buyer internazionali incontrano un numero equivalente di seller d'eccellenza. Tra le realtà presenti figurano benchmark dell'hotellerie come Four Seasons Hotel Firenze, Collegio alle Querce, Lungarno Collection, Hotel Savoy, W Florence, Aman Venice, Villa d'Este, Forte Village, Mandari

n Oriental e Starhotels Collection.

"È questa la direzione su cui stiamo lavorando: un turismo che crea valore e lo fa restare sui territori, senza consumarli." dichiara Leonardo Marras, Assessore al Turismo della Regione Toscana.

Il valore aziendale si sposta dalla quantità di contatti alla qualità delle relazioni umane. Le networking experience legate ad arte, artigianato ed enogastronomia completano un modello di business in cui le connessioni trasparenti generano partnership durature ad alto ROI.

Il futuro del turismo d'alta gamma non risiede più nell'ostentazione dell'opulenza, ma nella capacità di orchestrare connessioni etiche, culturali ed emozionali con i luoghi e le comunità. Questa evoluzione strategica verso l'autenticità locale e l'alto valore esperienziale non solo protegge l'inestimabile patrimonio culturale dei territori, ma garantisce una resilienza economica duratura all'intero sistema ospitalità. La vera eccellenza ricettiva si misura oggi sulla rigenerazione del tempo e sul rispetto della memoria storica.