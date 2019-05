Serie A TIM: domani la 34^ giornata allo Stadio Franchi (alle ore 21:00)

I giocatori convocati per Fiorentina-Sassuolo

Allenamento mattutino quest'oggi per il Sassuolo Calcio: allo Stadio Ricci la squadra ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecniche tattiche ed esercizi su rimessa laterale. Lavoro differenziato per Giangiacomo Magnani. Domani i neroverdi sosterranno la seduta di rifinitura , quindi partiranno alla volta di Firenze. I convocati viola per la gara contro il Sassuolo:

Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Hugo, Ghidotti, Hancko, Lafont, Laurini, Beloko, Milenkovic, Mirallas, Montiel, Muriel, Norgaard, Pezzella, Gerson, Simeone, Veretout, Vlahovic.