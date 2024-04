Serie A: sfida alla Juventus all'Allianz Stadium

La Fiorentina sfida la Juventus all'Allianz Stadium, che torna a ospitare la padrona di casa a cinque giorni di distanza dalla vittoria contro la Lazio in Coppa Italia. Stasera invece il match sarà valido per la 31ª giornata di Serie A.

Cambia l'arbitro designato come VAR per l'incontro in programma alle ore 20:45. L'Aia, infatti, con un comunicato ufficiale ha annunciato che Gianluca Aureliano – inizialmente designato sarà sostituito da Aleandro Di Paolo.

Considerando soltanto il girone di ritorno, Juventus e Fiorentina sarebbero nella parte bassa della classifica di Serie A: i bianconeri undicesimi con 13 punti in 11 partite e i toscani sedicesimi con una media esatta di un punto a match, 10 in dieci gare giocate. La Juventus ha ottenuto un solo successo nelle ultime nove partite di campionato.

Torna disponibile dopo la squalifica Dusan Vlahovic: con lui in campo in questo campionato, la Juventus ha una percentuale di vittorie del 64%, una media punti di 2.2 e segna 1.6 gol a partita, dati che scendono rispettivamente al 20%, a un punto a match e a 0.8 reti realizzate a incontro senza di lui. Il numero 9 bianconero ha realizzato 16 gol in questa stagione considerando tutte le competizioni, suo record con la maglia della Juventus; nelle ultime due stagioni con la Fiorentina aveva segnato 21 gol (2020/2021) e 20 reti (2021/2022).

Ma sono due i grandi ex dell’incontro considerando anche Federico Chiesa. Entrambi da quando hanno lasciato la Fiorentina non hanno mai preso parte a nemmeno un gol contro i viola in tutte le competizioni: zero gol e assist per il serbo in cinque sfide, altrettanto per l’italiano in quattro confronti.

Federico Chiesa ha segnato otto gol in questa stagione, considerando tutte le competizioni, tanti quanti nelle stagioni 2021/2022 e 2022/2023 messe insieme (quattro reti ad annata).

Tutt'altra storia in casa viola, dove a mancare sono proprio i gol fatti dagli attaccanti. Non è un caso infatti che la Fiorentina conta 16 marcatori diversi in questo campionato, senza essere però nelle prime posizioni in classifica. Come non si può fare a meno di notare che è anche la squadra che ha colpito più legni in questo campionato di Serie A (17). Forse perché manca un vero centravanti?