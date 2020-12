Juve-Fiorentina, le formazioni: a sorpresa gioca Borja Valero

Calcio d'inizio alle 20,45 all'Allianz Stadium di Torino. In difesa torna Caceres

Sta per iniziare all'Allianz Stadium di Torino Juventus-Fiorentina, gara valida per la quattordicesima giornata di serie A. Nella formazione viola Prandelli schiera a sorpresa Borja Valero, tra i bianconeri due ex viola, Cuadrado e Chiesa.

Calcio d'inizio ore 20,45.

Formazioni ufficiali:

Juventus: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

(A disposizione Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Danilo, Dragusin, Frabotta, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Dybala, Da Graca)

Fiorentina: Dragowski, Milenkovic, Igor, Pezzella, Caceres, Biraghi, Borja Valero, Amrabat, Castrovilli, Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

(A disposizione Terracciano, Martinez Quarto, Bonaventura, Duncan, Kouame, Saponara, Venuti, Lirola, Barreca, Callejon, Pulgar, Eysseric).

Arbitra La Penna di Roma.