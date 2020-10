Senza mascherina: parrucchiere in San Lorenzo chiuso 24 ore

Il bilancio di settembre dei controlli Covid della Polizia Municipale: 10 sanzioni

Hanno invitato le persone al rispetto delle norme anti-contagio Covid e in caso di inosservanza sono passati alle sanzioni. Si tratta degli agenti di Polizia Municipale assunti con il progetto della Regione Toscana “Insieme per Firenze”. Il progetto è finalizzato al potenziamento dei controlli sulla sicurezza urbana nella zona di San Lorenzo e in questo ultimo periodo gli agenti hanno concentrato l’attenzione sulle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, in particolare sul rispetto delle norme anti-contagio.

Complessivamente in settembre sono state elevate 10 sanzioni per il mancato uso delle mascherine e chiuse due attività per 24 ore. In dettaglio in un’attività di parrucchiere sono stati multati titolare e dipendente (effettuata anche una segnalazione all’Ufficio del lavoro sulla posizione del lavoratore) con chiusura di 24 ore.

Chiusura anche per un’attività commerciale al cui interno sono stati sanzionati un addetto alla vendita e un cliente senza mascherina. Quattro le multe elevate agli operatori di due banchi del mercato all’aperto mentre nella struttura coperta sono stati sanzionati due clienti.