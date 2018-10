Seconda edizione di job week presso la sede dell'Informagiovani

'Giovanisì Live': giovedì 11 diretta Facebook sui voucher per l'alta formazione

FIRENZE- Nel corso di una comunicazione in Consiglio comunale il consigliere PD Cosimo Guccione, presidente della Commissione istruzione, formazione e lavoro, ha ricordato che è in in arrivo a Firenze una settimana dedicata all’orientamento al mondo del lavoro. “Si tratta – ha spiegato il presidente Cosimo Guccione – la seconda edizione di Job Week, iniziativa organizzata dallo Sportello Informagiovani del Comune di Firenze in corso fino a venerdì 12 ottobre. Ogni giorno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, in vicolo Santa Maria Maggiore, Job Week ospiterà diverse agenzie per il lavoro che saranno a disposizione per colloqui, orientamento mirato, registrazione dei candidati e consultazione di tutte le posizioni aperte sul territorio. Le agenzie partecipanti sono: Adecco Italia, Ali - Agenzia per il lavoro, Adhr Group - Agenzia per il lavoro, AxL–Agenzia per il lavoro, Arkigest, During, Elpe Hr Agenzia per il lavoro, Openjobmetis, Orienta, Synergie Italia - Agenzia per il lavoro. La partecipazione alla Job Week è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti”.

Nuovo appuntamento, giovedì 11 ottobre alle 14.30, con "Giovanisì Live: aggiornamenti e risposte in diretta Facebook dallo staff di Giovanisì", il format pensato per informare sulle opportunità offerte dal progetto della Regione per l'autonomia dei giovani, affiancando ai canali tradizionali (numero verde e mail) quelli più innovativi e youth friendly come Telegram, Messenger e, appunto, Facebook Live. Nei 10 minuti della diretta, sulla pagina Facebook di Giovanisì, lo staff di Giovanisì fornirà aggiornamenti e risponderà alle richieste e ai commenti in diretta degli utenti. Nell'appuntamento di giovedì (tredicesimo della serie) si parlerà dei voucher per l'alta formazione: in particolare, verranno illustrati i bandi per master e dottorati di ricerca all'estero (attivi fino al 15/11/2018) e il bando per master in Italia (attivo fino al 12/11/2018).