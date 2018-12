Scuole, Nardella visita dieci nuove aule e archivio al Gobetti-Volta

Ampliamento dell'istituto per 480 mq grazie ai lavori della Città Metropolitana di Firenze

Il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella ha incontrato stamani gli studenti dell'Istituto Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli e compiuto un sopralluogo, con il dirigente scolastico e il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, nei nuovi locali realizzati grazie a un intervento di ampliamento per circa 1 milione di euro condotto dalla Città Metropolitana di Firenze: 10 nuove aule, nuovo ingresso, nuovi locali portineria, nuovi gruppi di servizi igienici, ai quali in corso d'opera si è aggiunto un nuovo archivio.

Considerando che l'edificio scolastico è inserito in un contesto sottoposto a vincolo paesaggistico, la scelta progettuale è stata indirizzata verso il completamento di volumi esistenti, in modo da lasciare inalterate le aree a verde circostanti.

"Quello di Bagno a Ripoli è uno dei poli scolastici più importanti del territorio, frequentato da studenti che vengono da tutta l'area della Città Metropolitana - ha commentato il Sindaco Dario Nardella - Siamo contenti che il risultato degli investimenti fatti sia molto positivo. Siamo impegnati nel migliorare ulteriormente la struttura. Gli studenti hanno chiesto l'allestimento di un impianto fotovoltaico ed è una proposta che prendiamo in considerazione. Il Gobetti-Volta presenta un struttura adeguata e sostenibile, in grado di rispondere a un grande numero di studenti. Siamo impegnati, con il Comune di Bagno a Ripoli, nel miglioramento dei trasporti pubblici, grazie al progetto e ai lavori che faremo per la tramvia, in modo da collegare questa parte del territorio con il centro di Firenze e quindi a tutta la rete tramviaria".

Il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha sottolineato come l'ampliamento vada a vantaggio di tutta la comunità scolastica e l'istituto si ponga come un punto di riferimento, per la sua organizzazione e il suo alto livello di proposta e formazione; è un passo d'avvio che consentirà nuovi investimenti.

Per i nuovi locali dell'istituto, sono stati utilizzati materiali ad elevate caratteristiche tecniche, tali da ottenere, nel rispetto delle normative vigenti, il miglior comfort possibile, mediante isolamenti termici a cappotto, infissi a taglio termico e acustico ed illuminazioni a luce led.

Con i lavori realizzati la superficie scolastica è aumentata di 480 mq. L'importo complessivo dell'intervento è stato di 941.952,61 euro di cui 706.412,33 per lavori.

Il cantiere è stato chiuso nei tempi contrattuali previsti, consentendo il regolare inizio dell'anno scolastico così come da accordi con la scuola stessa.

La realizzazione dei lavori nei tempi stabiliti è stata resa possibile grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Bagno a Ripoli, Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici per le provincie di Firenze e Pistoia, tutta la popolazione scolastica coinvolta e l'impresa esecutrice.