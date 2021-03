Scuola Tessieri ospita le selezioni di Panettone World Championship

L’11 marzo la prima tappa all'atelier delle arti culinarie nel cuore della Toscana. Saranno 20 in gara. In giuria gli chef Mario Ragona, presidente di giuria, Raffaele Musacco, tecnico e docente, Gaetano Trovato, due stelle Michelin, assieme ai maestri del lievito madre Maurizio Bonanomi, Anna Sartori e Mario Bacilieri Il Presidente di Giuria chef Mario Ragona: «È una importante opportunità di confronto e di crescita in questo momento di ripartenza»

«Massimo impegno, grande passione e consapevolezza di poter sempre migliorare. I concorsi sono alla base della crescita, non si perde mai, semmai s’impara a far meglio la prossima volta». Con queste parole lo chef Mario Ragona, direttore operativo di Scuola Tessieri, dà il benvenuto alla prima effettiva tappa delle selezioni italiane di Panettone World Championship che sarà ospitata giovedì 11 marzo nell’atelier delle arti culinarie nel cuore della Toscana. «Siamo onorati di questa collaborazione – spiega Maurizio Bonanomi, fra i fondatori dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano organizzatore dell’unico campionato nato in Italia e che si svolge nel territorio nazionale ed estero - La Scuola Tessieri è il più grande e prestigioso centro di formazione per l’arte culinaria, la pasticceria e la ristorazione del centro Italia». Non è un caso che oggi il 92% dei diplomati trovino collocazione entro i primi 6 mesi dal conseguimento del diploma.

La giuria sarà composta dagli chef Mario Ragona, Presidente di Giuria, Raffaele Musacco, Tecnico e Docente di Scuola Tessieri, Gaetano Trovato, due stelle Michelin, assieme ai Maestri del Lievito Madre Maurizio Bonanomi, Presidente della Commissione esaminatrice dell’Accademia, Anna Sartori e Mario Bacilieri. La giuria avrà il compito di assaggiare 20 panettoni dei quali 5 avranno la possibilità di partecipare alla semifinale ospitata all’ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Si tratta di una importante opportunità di confronto e di dialogo tra il mondo della formazione e quello professionale, così come spiega lo stesso chef Ragona: «Si tratta senza alcun dubbio di un momento molto importante, soprattutto in questo periodo e in vista della ripartenza. Il mondo professionale ha la responsabilità di creare prodotti di qualità, selezionando materie prime eccellenti che possano soddisfare una clientela sempre più esigente e attenta. Il mondo della formazione ha un ruolo chiave nel creare tre punti fondamentali, alla base di un rilancio che si proietta su una produzione razionale e consapevole: prima di tutto la “cultura” del prodotto e della sua storicità; in secondo luogo la “conoscenza” della materia prima e della sua qualità; infine la “metodologia” applicata al miglioramento e ottimizzazione della produzione». Oggi più che mai è necessario fare i conti con una realtà nuova e che continuerà a cambiare, sempre. Il mercato è in continua evoluzione e oggi c’è una maggiore accelerazione. Quindi, secondo Mario Ragona, gli obiettivi ai quali puntare sono: massima professionalità, ottima qualità e riproducibilità in laboratorio. «Stiamo notando grande interesse nella formazione di qualità e nell’aggiornamento. È il momento di stare vicini alle esigenze del professionista e Panettone World Championship è sicuramente lo strumento adatto per perfezionarsi. Buona fortuna a tutti!».

Panettone World Championship in Italia

Il viaggio di PWC verso HOSTMilano farà tappa in sei fra le migliori scuole di pasticceria e di cucina nazionali. Per le selezioni in Italia saranno scelti 30 panettoni che rappresenteranno l’Italia alla semifinale.

Sarà la Scuola Tessieri di Ponsacco (Pisa) a dare il via al confronto (11 marzo). Il 12 aprile le selezioni si sposteranno alla Scuola Dolce&Salato che ha sede a Maddaloni (Caserta). Pochi giorni dopo, il 19 aprile, riflettori puntati per i candidati che si incontreranno al Campus Etoile Academy di Tuscania (Viterbo). Poi ci si sposta in Veneto, più precisamente a Mellaredo di Pianiga (Venezia) ad HANGAR 78 che ospiterà la giuria il 26 aprile. Il 3 maggio Panettone World Championship sarà in Emilia Romagna ospite della scuola iTalenti al Dulca Srl di Rimini. La penultima tappa, prima della semifinale, si svolgerà il 10 maggio all’ICIF, l’Italian Culinary Institute for Foreigners a Costigliole d'Asti (Asti).

Panettone World Championship all’estero. Sarà selezionato un panettone come rappresentante del Paese estero di provenienza. In totale saranno ammessi quattro rappresentanti dall’estero e 30 dall’Italia. Prima tappa per le selezioni all’estero L'ATELIER BARCELONA, la scuola di pasticceria fondata e diretta dal pastry Chef Eric Ortuño, assieme a Ximena Pastor. Le selezioni si svolgeranno il 16 aprile. Sono previste altre selezioni a Singapore, al The Culinary Institute of America, il 12 maggio; in Brasile alla Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul, il 17 maggio, e in Argentina alla Escuela de Pastelería Profesional il 19 maggio.

La semifinale a Parma e la finale a Milano ad ottobre 2021.Saranno 34 i panettoni che concorreranno alla semifinale che si svolgerà venerdì 22 ottobre all’ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana nel cuore della Food Valley. Di questi soltanto 20 andranno in finale che si svolgerà domenica 24 ottobre ad HostMilano 2021, la fiera mondiale dedicata al settore della ristorazione e dell’accoglienza.

Nonostante il difficile momento storico, l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, proprio per dare forza ai principi di collaborazione, confronto e sinergia racchiusi in Panettone World Championship, sta programmando differenti momenti di dialogo, assieme ai partner Agugiaro&Figna Molini e Le Sinfonie, Cesarin Spa, Polin Group, Artecarta Italia Srl, Corman, Hausbrandt, Dolomia, Eurovo Service, Icam, Expensive Food - Vaniglia gourmet, ViebiGroup e allo sponsor tecnico GoeldlinChef che accompagneranno i Maestri in questo viaggio verso HOSTMilano. Testimonia il principio fondamentale di creare nuove sinergie anche l’appoggio dato da tre fra i media più rappresentativi del mondo della pasticceria: Dolcesalato, Italian Gourmet con Il Pasticcere e Gelatiere Italiano, assieme a Pasticceria Internazionale. Ad essi si affianca “SoulSalad”, il primo programma radiofonico a livello nazionale completamente dedicato al mondo enogastronomico, che a racconterà attraverso gli stessi protagonisti, le varie tappe delle selezioni fino ad arrivare a quella finale di HostMilano.