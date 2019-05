Scuola: inaugura l’auditorium della Ottone Rosai

Ha una superficie di 730 metri quadrati e può ospitare fino a 384 persone. Scuola Redi: in aggiudicazione i lavori per completare l'intervento di adeguamento sismico dell'ala est

Inaugura ufficialmente questo pomeriggio, con la consegna all'istituto, il nuovo auditorium della scuola secondaria di primo grado Ottone Rosai, in via dell’Arcovata. Il taglio del nastro avverrà con la vicesindaca e assessora all’educazione. Si tratta di un vecchio edificio ristrutturato che si sviluppa su una superficie di 730 metri e può ospitare fino a 384 persone. L’investimento complessivo è di circa 2 milioni di euro e tiene conto sia della ristrutturazione vera e propria che dell’acquisto degli arredi. I lavori sono stati seguiti dalla direzione servizi tecnici del Comune.

Scuola Redi, il cantiere è pronto a ripartire

Stamani è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione del nuovo appalto dei lavori di miglioramento sismico e riqualificazione del blocco est della scuola secondaria di primo grado di via di Belmonte alla ditta Co.Ge.Co Costruzioni e Appalti srl di Frosinone, selezionata con apposita procedura di gara. Acquisite le verifiche di legge, si svolgeranno in questi giorni gli ultimi passaggi tecnici e burocratici per perfezionare l'aggiudicazione, così da consegnare i lavori e ripartire con il cantiere entro la fine del mese di maggio. L'obiettivo è riconsegnare alla comunità scolastica l'ala est – adeguata sismicamente e riqualificata anche sotto il profilo estetico, energetico e funzionale – per l'inizio dell'anno scolastico i primi di settembre.