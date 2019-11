Scontro in viale Gramsci, due donne in ospedale

La viabilità ripristinata dopo circa due ore

Uno scontro tra due auto con un restringimento di carreggiata in viale Gramsci che si è protratto per un paio d’ore. Si tratta dell’incidente avvenuto stamani intorno alle 8.30 all’altezza di via della Mattonaia e che ha visto le conducenti delle vetture ricoverate in ospedale per fortuna non in grave condizioni.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale una Toyota Yaris stava transitando sul viale Gramsci in direzione di piazza Beccaria quando, prima dell’incrocio con via della Mattonaia, la conducente per ragioni da accertare avrebbe perso il controllo del veicolo. L’auto si è quindi scontrata con una Fiat Brava che si era appena immessa sul viale proveniente da un passo carrabile.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Municipale che ha istituito un restringimento di carreggiata per le operazioni di pulizia della strada da olio e frammenti di veicoli. Le due conducenti, rispettivamente 20 e 83 anni, sono state portate in ospedale ma le loro condizioni non sono preoccupanti.

La viabilità è stata ripristinata dopo due ore circa.