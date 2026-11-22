Per la giornata di venerdì 30 ottobre 2026, le organizzazioni del sindacalismo di base, tra cui l'Unione Sindacale di Base e la Confederazione Unitaria di Base, hanno proclamato uno sciopero generale dell'intera giornata che coinvolgerà diversi settori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale e regionale. La mobilitazione punta i riflettori su tematiche di primario rilievo nel dibattito economico e sociale contemporaneo: la tenuta del potere d'acquisto di fronte all'inflazione, la richiesta di adeguamenti salariali, la tutela dei servizi pubblici fondamentali come sanità e scuola, la crisi abitativa nelle città d'arte ed universitarie, oltre alle ricadute economiche delle dinamiche belliche internazionali sui bilanci statali.

Al di là dei toni verbali più accesi che accompagnano la dialettica politica e sindacale, l'obiettivo prioritario per la cittadinanza resta quello di disporre di un quadro informativo chiaro circa l'effettivo impatto della giornata sui servizi essenziali quotidiani e la precisa localizzazione dei manifestazioni programmate nelle varie province toscane. Orario e luogo principale della manifestazione a Firenze: ore 10:00 in Piazza Bambine e Bambini di Beslan (zona Fortezza da Basso).

L'impatto dello sciopero sui servizi pubblici operativi in Toscana risulterà differenziato a seconda dei comparti coinvolti e dei provvedimenti istituzionali emessi nei giorni precedenti.

Approfondimenti Occupazioni nelle scuole fiorentine

Trasporto Ferroviario

A differenza di precedenti giornate di protesta, la circolazione dei treni si svolgerà regolarmente. In seguito all'Ordinanza n. 204 T emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 27 ottobre 2026, lo sciopero generale nazionale del personale ferroviario è stato differito ad altra data. Di conseguenza, il Gruppo FS ha confermato la regolare programmazione dei collegamenti ferroviari dalle ore 21:00 di giovedì 29 ottobre alle ore 21:00 di venerdì 30 ottobre. I treni viaggeranno rispettando i consueti orari di servizio pubblicati nelle orario ufficiale.

Igiene Urbana e Servizi Comunali

Nel comparto della gestione dei rifiuti e dell'igiene ambientale, l'azienda Plures Alia ha comunicato che nei 65 Comuni gestiti all'interno delle province di Firenze, Pistoia e Prato saranno costantemente garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legge (L. 146/90) e dagli accordi sindacali di settore. Nello specifico, saranno assicurati:

Raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi.

Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per mense pubbliche e private, ospedali, case di cura, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie e aeroportuali, caserme e carceri.

Pulizia dei mercati, delle aree di sosta attrezzate e delle zone di interesse turistico e museale.

Attività di raccolta siringhe, nonché disinfestazione, derattizzazione e disinfezione urgenti su segnalazione dell'autorità sanitaria o di pubblica sicurezza, oltre al centralino aziendale e al presidio di pronto intervento.

Dalla giornata di sabato 31 ottobre, l'azienda attiverà le misure necessarie per ripristinare le ordinarie frequenze di raccolta. Per richieste e verifiche, gli utenti possono contattare il call center di Alia — attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30 e il sabato dalle 8:30 alle 14:30 — ai numeri 800.888333 (gratuito da rete fissa), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento secondo il proprio piano tariffario) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile), oppure consultare il portale digitale Aliaestra.

Per quanto riguarda gli uffici comunali e le strutture territoriali, l'erogazione delle prestazioni potrà subire fluttuazioni in base all'adesione del personale dipendente.

Le piattaforme sindacali predisposte dai promotori (USB, CUB) e sostenute dai Collettivi Autorganizzati Universitari riassumono una serie di istanze economico-sociali. Al netto dei toni più radicali della propaganda politica, le rivendicazioni vertono su quattro nodi principali:

Ambito/Tema Istanze della Mobilitazione Soggetti Coinvolti Sanità e Servizi Pubblici Difesa della sanità pubblica, universale e gratuita; piano straordinario di assunzioni; reinternalizzazione dei servizi esternalizzati e adozione del contratto unico di filiera; opposizione al definanziamento di scuola e trasporti. Sindacati di base (USB, CUB), Lavoratori della sanità e della funzione pubblica. Salari e Inflazione Aumenti salariali volti al recupero del potere d'acquisto eroso dal carovita; contrasto alla precarietà contrattuale e ai contratti sotto-soglia; proposta di ripristino dei meccanismi automatici di scala mobile e sgravi per i rinnovi contrattuali. USB, CUB, Lavoratori del settore pubblico e privato, Autotrasportatori. Casa e Diritto allo Studio Contrasto all'emergenza abitativa e alla speculazione immobiliare legata al proliferare di affitti brevi e studentati privati; richiesta di sovratassazione per i grandi proprietari, adozione di piani regolatori per i b&b e potenziamento dell'edilizia residenziale pubblica. Collettivi Autorganizzati Universitari, Movimenti studenteschi. Politica Internazionale e Spesa Militare Contrarietà all'aumento delle spese militari; richiesta di riallocazione dei fondi pubblici a favore delle prestazioni sociali; contestazione dell'impiego delle infrastrutture logistiche e portuali per il transito di equipaggiamenti bellici. USB, CUB, Lavoratori portuali (es. Livorno e Carrara), Associazioni giovanili.

La giornata di sciopero del 30 ottobre si inserisce all'interno di una fase caratterizzata da forti sollecitazioni economiche per le famiglie e da un serrato dibattito pubblico sui limiti della protesta sociale e sulla sicurezza urbana. In questo scenario, mentre sigle politiche d'impianto anti-sistema (come il Partito dei CARC o il PMLI) cercano di cogliere la mobilitazione per diffondere messaggi radicali contro le istituzioni, il nucleo della protesta di piazza resta presidiato dalle organizzazioni sindacali e studentesche sul terreno dei costi della vita e dei diritti del lavoro.

Le manifestazioni del 30 ottobre sono precedute da momenti d'informazione e di consulenza dedicati alla cittadinanza. A questo proposito, nella mattinata di giovedì 29 ottobre a Firenze, presso i giardini Nelson Mandela di Piazza Leopoldo, lo SPI CGIL e Federconsumatori organizzano un presidio informativo (dalle ore 9:30 alle 12:30) nell'ambito della campagna nazionale "E io pago", promossa insieme al mensile LiberEtà.

L'evento mette a disposizione di pensionati, famiglie e residenti analisi puntuali sui rincari delle utenze domestiche e del carrello della spesa, offrendo strumenti pratici di tutela e presentando un pacchetto di proposte mirate a sollecitare interventi governativi a difesa dei redditi da lavoro e da pensione.

Sullo sfondo dello sciopero generale rimane aperto il confronto politico relativo alla gestione delle piazze e all'ordine pubblico, alimentato dai recenti disordini registratisi a Milano e dalla successiva approvazione dell'8° Decreto Sicurezza da parte del Governo.

Tale provvedimento ha introdotto fattispecie di reato stringenti, come la "violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche", l'estensione dell'imputabilità penale ai minori di 14 anni e l'applicazione del fermo preventivo. Le posizioni in campo riflettono approcci differenti: se l'esecutivo sostiene la necessità di contrastare con fermezza gli atti vandalici e la violenza urbana, settori dell'avvocatura, della magistratura e dell'opposizione manifestano preoccupazioni per il rischio di una repressione sproporzionata nei confronti del dissenso pacifico.

In questa cornice si inserisce la vicenda della studentessa romana Carolina, trattenuta in commissariato durante una manifestazione studentesca. Il senatore Matteo Renzi ha annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare promossa congiuntamente all'onorevole Marianna Madia per fare piena luce sull'episodio. Nel condannare nettamente chi ricorre ad atti di violenza o all'uso di oggetti atti a offendere durante le cortei, l'iniziativa intende ribadire l'esigenza di tutelare integralmente il diritto di manifestazione garantito dalla Costituzione ai giovani e a tutti i cittadini che protestano in modo pacifico.

Per orientare i cittadini sia nella partecipazione che nella pianificazione degli spostamenti urbani ed extraurbani nelle zone interessate dai cortei, si riportano gli orari e i punti di ritrovo stabiliti dalle organizzazioni promotrici nelle città della Toscana:

Firenze: Ore 10:00 – Concentramento unico in Piazza Bambine e Bambini di Beslan (zona Fortezza da Basso) .

Ore 10:00 – Concentramento unico in . Livorno: Ore 6:00 – Presidio presso la rotatoria di Ponte Genova; Ore 9:00 – Partenza del corteo cittadino da Piazza Cavour.

Ore 6:00 – Presidio presso la rotatoria di Ponte Genova; Ore 9:00 – Partenza del corteo cittadino da Piazza Cavour. Massa Carrara: Ore 6:00 – Presidio e volantinaggio presso il Porto di Carrara; Ore 17:00 – Corteo cittadino a Massa con ritrovo in Piazza Garibaldi.

Ore 6:00 – Presidio e volantinaggio presso il Porto di Carrara; Ore 17:00 – Corteo cittadino a Massa con ritrovo in Piazza Garibaldi. Siena: Ore 9:00 – Concentramento presso il Terminal Bus di Pescaia.

Lo sciopero generale del 30 ottobre rappresenta un momento di verifica sia per la capacità di tenuta delle reti di pubblico servizio sul territorio regionale, sia per la misurazione del disagio economico avvertito dalla cittadinanza. Si raccomanda agli utenti di verificare con congruo anticipo l'effettiva apertura degli sportelli comunali e la regolarità dei servizi scolastici locali, oltre a prestare attenzione alle possibili modifiche alla viabilità stradale lungo le direttrici dei cortei.

Per consultazioni e aggiornamenti in tempo reale, sono disponibili i canali d'informazione ufficiali dei principali soggetti erogatori: