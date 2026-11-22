La Savino Del Bene Volley reagisce dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana e vince al tie-break contro la Igor Gorgonzola Novara nel primo turno infrasettimanale casalingo della stagione.

È una partita di continui alti e bassi quella disputata al Pala BigMat, con la Igor Gorgonzola Novara capace di vincere con autorità il primo e il terzo set e la Savino Del Bene Volley pronta a reagire nella seconda e quarta frazione.

Il quinto parziale è invece all'insegna dell'equilibrio fino al cambio di campo: il primo tempo di Aleksic, nominata MVP del match con 17 punti, spezza il ritmo del parziale e apre il corridoio per le toscane verso la vittoria del match (15-11).

La Savino Del Bene Volley ritrova il successo grazie alle conclusioni della Top Scorer Van Ryk (24 punti), supportata da Skinner (19) e Aleksic (17 con 7 muri).

Per le ospiti, quattro le giocatrici in doppia cifra: Tolok (23), Grobelna (19), Bonifacio (11) e Herbots (10).A livello statistico, le toscane vincono la sfida a muro (12-10), mentre sono le ragazze di Barbolini a servire con maggiore incisività (4-8).

Per quanto riguarda le percentuali dei diversi fondamentali, le novaresi ricevono leggermente meglio (75%-79%), ma attaccano con minore incisività (51%-44%).

Ritrovato il sorriso con un bel successo interno, Maja e compagne affronteranno nel weekend una nuova insidiosa sfida: domenica 1° novembre alle ore 18:00 la Savino Del Bene Volley scenderà in campo in trasferta contro la Chorus Life Bergamo.

Coach Gaspari post-partita: "Successo estremamente importante, perché veniamo da un dispendio di energie fisiche e soprattutto mentali a Bari (ndr, in Supercoppa) che ci aveva un po’ allarmato prima della partita di oggi. Chiaramente non lo abbiamo detto, perché sarebbe stato un po’ inopportuno. La squadra era estremamente scarica, non in senso negativo, ma perché la sconfitta ci ha lasciato un’enorme delusione, avendo dato davvero l’anima.

Prima di entrare in campo nel quarto set, ho detto alle ragazze: «Questa è esattamente l’immagine di quello che abbiamo fatto in questi due giorni di allenamenti: lampi di energia e cali drastici nella stessa situazione». È stato proprio così. Vincere una partita del genere in rimonta, dopo due set estremamente negativi, è comunque una prova di grande orgoglio, perché dall’altra parte della rete c’era Novara, che ha preparato molto bene questa partita e ha avuto il tempo per farlo, e a cui vanno fatti i complimenti.

Noi, purtroppo, oggi abbiamo fatto tutti delle belle prestazioni individuali, ma ciascuno ha peccato in qualche reparto. Quindi, a mio avviso, la forza di oggi, come dicevo alle ragazze, sta nel sapersi aiutare di squadra, quando qualcosa non ci viene al meglio. È fondamentale recuperare il prima possibile, perché questa partita ci ha sicuramente tolto tante energie, ma quest’anno è così. Finché non riusciamo a essere un po’ più sciolti nelle varie situazioni, dobbiamo imparare a soffrire e a saper soffrire.

Oggi abbiamo dimostrato che sappiamo soffrire bene, fin troppo! È stata una grande prova di orgoglio, perché reagire in quel modo, con quell’aggressività, sotto 2-1, è sintomo del fatto che ci siamo. Dobbiamo imparare a eliminare almeno quel blocco che c’è stato sia all’inizio sia nel terzo set."

Savino Del Bene Volley – Igor Gorgonzola Novara: 3-2 (19-25, 25-16, 16-25, 25-19, 15-11)

Savino Del Bene Volley: Eze, Van Ryk 24, Skinner 19, Sirressi (L2) n.e., D'Odorico, Van Hecke n.e., Aleksic 17, Bosetti 4, Ognjenovic 2, Armini (L1), Graziani 4, Nwakalor 4, Bergmann 2, Alberti. All. Gaspari

Igor Gorgonzola Novara: Franzoso, Cambi 2, Herbots 10, Squarcini 6, Weske, Grobelna 19, Alsmeier n.e., Moro (L1), Bartolini 2, Bonifacio 11, Carraro, Tolok 23, Perinelli 1, Awoleye n.e. All. Barbolini

Arbitri Ilaria Vagni - Angelo Santoro