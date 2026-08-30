Scienza e talento femminile a Montalcino

Sabato 19 settembre, tra i filari dorati e le colline senesi, il Premio Internazionale Casato Prime Donne taglia il traguardo della sua 25ª edizione. Non si tratta di una semplice ricorrenza, ma di un atto di semina culturale: 25 anni di eccellenza femminile intrecciati alla terra di Montalcino.

In questo ecosistema unico, il prestigio del Brunello non è solo un vessillo enologico, ma il palcoscenico per celebrare modelli di leadership capaci di trasformare la visione in azione. Il tema di quest'anno, "Il sogno e/è la realtà", invita a riflettere su come le aspirazioni più audaci possano tradursi in impatti concreti sulla società. In un’epoca di rapidi mutamenti, scoprire chi è la "Prima Donna" del 2026 significa identificare la bussola che guiderà il merito e l'innovazione nei prossimi anni.

La "Prima Donna" 2026 incarna perfettamente la parabola del sogno che si fa sostanza. Sandra Misale, quarantunenne originaria di Palmi, sulla costa calabrese, ha trasformato la sua passione per le biotecnologie molecolari — nata durante gli studi a Torino — in una missione globale. Oggi, a capo del Misale Lab presso la Johns Hopkins University di Baltimora, Sandra sfida quello che per decenni è stato considerato l’"Everest" dell'oncologia: le mutazioni del gene KRAS.

Questo gene, responsabile della proliferazione cellulare in circa il 30% dei tumori umani (tra cui i più aggressivi come pancreas, colon e polmone), era ritenuto "undruggable", ovvero impossibile da colpire. Il lavoro di Sandra Misale ha scardinato questa certezza, contribuendo a raddoppiare l'attesa di vita per i malati di tumore al pancreas. Ma la sua vera rivoluzione è metodologica: il successo non è figlio dell'ambizione solitaria, ma del "sharing". Misale ha sostituito il mito novecentesco dello scienziato isolato con un modello di intelligenza collettiva, dove la collaborazione tra centri di ricerca prevale sull'ego individuale.

Il Premio non potrebbe esistere senza il suo cuore pulsante: la cantina Casato Prime Donne. Questa realtà rappresenta un unicum e un'avanguardia assoluta, essendo la prima cantina in Italia gestita esclusivamente da donne. Qui, la leadership femminile non è uno slogan, ma un motore economico e valoriale che finanzia direttamente il premio e sostiene le nuove generazioni di talenti.

Il legame tra il premio e il territorio è reso tangibile da una tradizione suggestiva: ogni "Prima Donna" insignita del riconoscimento lascia presso la cantina una dedica permanente. Queste testimonianze d'onore formano un percorso che trasforma la struttura produttiva in un archivio vivente di ispirazione, dimostrando come il vino possa farsi custode di una memoria sociale e di un impegno civile che va ben oltre il calice.

Narrare Montalcino significa saper guardare oltre la superficie dell'etichetta. La giuria ha premiato due firme capaci di restituire la verticalità e la complessità di questo territorio attraverso prospettive diverse:

Francesca Ciancio: Vincitrice del premio "Io e Montalcino" con l'articolo "Montalcino oltre il Brunello". La sua narrazione esplora il territorio con un registro quasi favolistico, intrecciando storia, paesaggio e agricoltura in un affresco multidimensionale.

Vincitrice del premio "Io e Montalcino" con l'articolo "Montalcino oltre il Brunello". La sua narrazione esplora il territorio con un registro quasi favolistico, intrecciando storia, paesaggio e agricoltura in un affresco multidimensionale. Andrea Cuomo: Insignito del "Premio Consorzio del Brunello" per il suo contributo su Il Giornale.it. Cuomo ha saputo raccontare con precisione tecnica l’annata 2021, descrivendola come fragrante, definita e verticale, offrendo una guida essenziale per gli appassionati e gli esperti del settore.

Perché il "sogno" diventi "realtà", servono radici e sostegno. La 25ª edizione del premio agisce come un vero acceleratore per nove giovani promesse, creando un ponte tra la formazione internazionale e la maestria artigiana:

Arte e Memoria : La studentessa ucraina Taisiia Makohn ( Liceo Artistico "Duccio di Buoninsegna" ) ha colpito la giuria con un dipinto che reinterpreta la celebre "La Liberté guidant le peuple" di Delacroix attraverso i suoi occhi di profuga, trasformando il trauma della guerra in una potente visione di speranza.

La studentessa ucraina ( ) ha colpito la giuria con un dipinto che reinterpreta la celebre "La Liberté guidant le peuple" di attraverso i suoi occhi di profuga, trasformando il trauma della guerra in una potente visione di speranza. Oreficeria : Le giovani artiste della scuola Le Arti Orafe di Firenze hanno tradotto i concetti di realtà e immaginazione in metalli preziosi. Opere come "L'ingombro della realtà" (Alessandra Di Natale), "sognare ad occhi aperti" ( Arianna Belmonte ), "Caducità" ( Elena Bastanzio ) e "Il sogno è la realtà" ( Matilde Tambosi ) testimoniano la vitalità del design contemporaneo.

Le giovani artiste della scuola di Firenze hanno tradotto i concetti di realtà e immaginazione in metalli preziosi. Musica e Formazione: Tre borse di studio sono state assegnate alle eccellenze della Summer Academy dell'Accademia Musicale Chigiana, mentre la collaborazione con la Scuola Tessieri ha garantito percorsi formativi su "Luxury Wine" e "Transizione ecologica" ai migliori studenti di Montalcino.

Il Premio Casato Prime Donne si conferma un manifesto di intenti per il futuro. Dalle coste della Calabria ai laboratori di Baltimora, dalle vigne di Montalcino alle accademie d'arte, il messaggio è univoco: il successo autentico nasce dalla condivisione e dalla capacità di sostenere il talento altrui.

Mentre il mondo rincorre spesso modelli di competizione esasperata, l'esempio di Sandra Misale e l'impegno della cantina Casato Prime Donne ci ricordano che il vero progresso è collettivo.