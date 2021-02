Schiacciata alla Fiorentina 2021: vince la Pasticceria Serafini

Al secondo posto Bontà, al terzo Giorgio

La decima edizione del concorso sulla migliore Schiacciata alla fiorentina ha visto prevalere quella del Caffè Pasticceria Serafini di via Gioberti, davanti a quella del ristorante e pasticceria Bontà di via Masolino mentre il terzo posto è andato alla Pasticceria Giorgio, di via Duccio di Buon insegna.

L'anno scorso aveva vinto la Pasticceria Marisa di via Circondaria davanti al Forno Becagli e allo stesso Giorgio.

Nella giuria di quest'anno anche Giancarlo Antognoni.