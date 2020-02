Schiacciata alla Fiorentina 2020: vince la Pasticceria Marisa

Secondo il Forno Becagli, terza la Pasticceria Giorgio

Martedì 11 febbraio, dalle 11 alle 13, presso il ristorante trattoria Casa della Nella di Firenze (piazza Ghiberti 20-21R, tel. 055/2026210) ha avuto luogo la IX edizione dello storico concorso gastronomico “La miglior schiacciata alla Fiorentina”. L’evento aveva anche quest’anno il patrocinio del Comune di Firenze.



LA GARA

17 le pasticcerie selezionate, suggerite online dai followers del ristorante Casa della Nella o universalmente considerate tra le più “rinomate” della città: Badiani, Becagli, Bellucci, Bottega di Pasticceria, Buglione, Caffè Lietta, Caffè Neri (Sesto F.no), Cosi, Gaetano, Gilli, Giorgio, Marcello, Marisa, Pala e Matterello (Sesto F.no), Serafini, Stefania, Vannini. Da sottolineare che quest’anno il comitato organizzatore ha deciso di aprire per la prima volta anche ai forni fiorentini.



La vincitrice con 47 punti è risultata la PASTICCERIA MARISA (via Circondaria) che ha staccato di sole 3 lunghezze il FORNO BECAGLI (Borgo Ognissanti). Terza classificata la PASTICCERIA GIORGIO (via Duccio Boninsegna) che con 36 punti ha vinto in volata su un nutrito gruppo di ottimi inseguitori. Al vincitore è andata una prestigiosa targa di riconoscimento.



LA GIURIA

12 i giurati scelti tra giornalisti dei principali quotidiani e televisioni cittadine, gastronomi, imprenditori del settore ristorazione ed esponenti delle Istituzioni locali. Padrone di casa

Massimo Cortini (creatore dell’evento insieme allo scomparso Beppe Pirrone). Presidente di Giuria, Luisanna Messeri, fiorentina doc, volto noto del programma di Rai 1 “La prova del cuoco” e attualmente in libreria con “Le stories di Artusi”.