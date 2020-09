Scandicci, il Fierone 2020 ci sarà: giovedì 8 ottobre

Si amplia lo spazio degli allestimenti per i 182 banchi: oltre 1,3 km per evitare assembramenti in questo periodo di Coronavirus

La Fiera di Scandicci quest'anno è iniziata presto, il 23 settembre, e durerà fino all'11 ottobre. Sono quindi tre i giovedì compresi in questo lasso di tempo: 24 settembre, domani 1 ottobre e 8 ottobre. Qual è quello giusto per il Fierone 2020? E, preliminarmente, ci sarà, in quest'anno così segnato dalla pandemia, il Fierone che richiama sempre molte migliaia di visitatori in città?

Come informa il Comune di Scandicci, il Fierone 2020 ci sarà, e sarà organizzato come da tradizione nel secondo giovedì di ottobre – ovvero l’8.10 dalle 7 alle 23 - nel rispetto delle norme anticovid; per evitare passaggi ristretti e conseguenti rischi di assembramenti quest’anno i 182 banchi della Gran Fiera degli Ambulanti sono allestiti lungo via Allende, via Buozzi, via Mazzini, piazza Gramsci, via Spinelli, via Mangani, piazza Matteotti e piazza Piave, su una lunghezza complessiva di oltre 1,3 chilometri. Durante la giornata in orario 6-24 è in vigore l’obbligo di indossare la mascherina per tutti i cittadini e gli esercenti presenti nell’area. Anche quest’anno il giorno del Fierone gli stand espositivi della Fiera di Scandicci sono aperti in orario 10-24.