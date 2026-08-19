Toscana: un'infermiere alla guida dell'ARS

Con una mossa che ha colto di sorpresa i corridoi istituzionali, il Presidente Eugenio Giani ha nominato Giovanni Grasso – attuale presidente dell’Ordine degli Infermieri di Arezzo – come Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale di Sanità. La nomina, effettiva dal 1° settembre, non è un semplice cambio di vertice: è un terremoto simbolico e politico. Per la prima volta, la "mente scientifica" della Regione, l'ente preposto all'analisi epidemiologica e alla valutazione delle performance cliniche, viene affidata a un esponente della professione infermieristica, scatenando un dibattito feroce sulla distinzione tra governance tecnica e rappresentanza professionale.

Per gli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Toscana, la scelta di Grasso rappresenta il definitivo crollo di un soffitto di vetro. La reazione della categoria non inquadra la nomina come un favore politico, bensì come il riconoscimento di una maturità professionale che trasmigra dal letto del paziente alle stanze della programmazione strategica. In un sistema che evolve verso la territorialità e la cronicità, la figura dell'infermiere rivendica una centralità non solo operativa, ma intellettuale.

Gli OPI regionali hanno accolto la notizia con un entusiasmo che sottolinea la svolta epocale: «La scelta di affidare per la prima volta la guida dell'Ars a un professionista infermieristico testimonia l'evoluzione della nostra professione. Siamo certi che Grasso saprà mettere a disposizione dell'Ars la propria esperienza e sensibilità, con un approccio attento all'innovazione e ai bisogni dei territori.»

Se per gli infermieri si tratta di evoluzione, per l'opposizione si tratta di un corto circuito metodologico. I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia — Enrico Tucci, Alessandro Tomasi, Diego Petrucci e Jacopo Cellai — hanno sollevato una critica che va al cuore della missione dell'ARS. Il punto non è la "dignità assistenziale" dell'infermiere, che nessuno mette in discussione, ma la natura stessa dell'agenzia: l'ARS non è un ambulatorio, né un ufficio amministrativo.

Dalla prospettiva di un analista, il conflitto è chiaro: l'ARS è un organismo di alta consulenza scientifica che opera su macro-dati. Richiede una padronanza assoluta di epidemiologia, statistica inferenziale e programmazione di sistemi complessi. Il dubbio sollevato dai consiglieri di FdI è se il background clinico-assistenziale possa effettivamente sostituire il rigore tecnico necessario per orientare le scelte su come spendere i fondi pubblici basandosi sull'evidenza scientifica.

Un elemento critico nell'analisi del curriculum di Grasso è la sua consolidata esperienza nel settore della sanità privata. Qui si inserisce una riflessione sulla visione strategica della salute pubblica. Gestire un ente pubblico richiede una logica orientata all'equità e alla salute di popolazione, obiettivi che spesso divergono dai parametri di efficienza e profitto tipici del privato accreditato.

I consiglieri Tucci, Tomasi, Petrucci e Cellai evidenziano come la mancanza di una pregressa esperienza nella gestione del Servizio Sanitario Pubblico possa rendere difficile per il nuovo Commissario la pianificazione di un sistema che deve rispondere a logiche universali e non aziendalistici in senso stretto. È il rischio di un pragmatismo del privato applicato alla complessità, spesso farraginosa ma necessaria, del pubblico.

L’incarico di Grasso ha una natura intrinsecamente paradossale: è una nomina di alto profilo per un ente vitale, ma ha una durata di soli quattro mesi, fino alla fine dell’anno. Perché un incarico così breve per la "mente scientifica" della Regione? Per l'opposizione, la risposta risiede nel spoil system più spinto e in logiche elettorali, ricordando il passato di Grasso come capolista di "Casa Riformista" ad Arezzo.

Il timore è che questa transizione sia il preludio all'assorbimento dell'ARS all'interno dell'assessorato, trasformando un ente indipendente in un braccio operativo della politica. La richiesta di FdI è che l'Assessore Monni deve riferire urgentemente in Commissione per chiarire se l'indipendenza scientifica della Toscana sia in vendita: “La forte e recente caratterizzazione politica del nuovo Commissario Straordinario rappresenta l’ennesimo segnale di una sanità toscana usata come moneta di scambio elettorale. Ancora una volta l’appartenenza fa premio sulla competenza.”

La nomina di Giovanni Grasso ci pone di fronte a un bivio fondamentale per la sanità del futuro. Da un lato, l'apertura a nuove figure professionali può iniettare una necessaria dose di pragmatismo e sensibilità verso i bisogni reali dei cittadini nel corpo spesso troppo algido della statistica. Dall'altro, il rischio di un indebolimento del rigore tecnico-epidemiologico potrebbe privare la Toscana di quella bussola scientifica che finora ha protetto la programmazione sanitaria dalle derive puramente politiche.