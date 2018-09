Sangue, il Prefetto di Firenze promuove la donazione

Il Prefetto di Firenze, dott.ssa Laura Lega ha incontrato i rappresentanti di Avis Toscana e delle Avis dell’area fiorentina

L’iniziativa segue una direttiva inviata a tutte le prefetture dal Ministro dell’Interno affinché si scongiuri il fenomeno della carenza estiva delle scorte ematiche promuovendo, soprattutto tra i giovani, la donazione di sangue e plasma. A tal fine i Prefetti sono stati invitati a “mettere a fattor comune iniziative e proposte, le SS.LL. vorranno avviare opportune interlocuzioni con le locali articolazioni della predetta Associazione per realizzare, in maniera condivisa, progetti finalizzati a coinvolgere il territorio sulle problematiche evidenziate.”

Sino ad oggi si sono attivati i prefetti di Lucca, Arezzo, Massa Carrara e Grosseto che, nei loro territori di competenza si stanno attivando per supportare, in vari modi, il messaggio del dono del sangue.

Il presidente di Avis Toscana, Adelmo Agnolucci, sottolinea l’importanza della collaborazione con le Istituzioni e si augura che l’interessamento del Prefetto sia il primo passo per un’importante azione di sensibilizzazione. Ricorda che l’Area Vasta Centro registra un 5,5 % di donazioni Avis in meno dall’inizio dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2017. In Toscana il segno negativo sale al - 3%, sempre riferito alle donazioni Avis. “Vorremmo far capire a tutti quanto il gesto della donazione – dice Agnolucci – sia a favore degli ammalati in prima istanza, ma anche a favore della comunità. Donare vuol dire prendersi cura della propria comunità. E’ un gesto che i più giovani dovrebbero affrontare sapendo che fanno del bene agli altri, oltre che a loro stessi perché consente di tenere sempre sotto controllo il proprio stato di salute”.

Il Prefetto Lega, donatrice di sangue, ha subito compreso le problematiche connesse alla carenza sangue. Ha ringraziato per l’attività di volontariato e ha dato la sua disponibilità a sollecitare tutte le Forze dell’Ordine affinché aderiscano a questo gesto concreto di solidarietà.

Per donare occorre essere maggiorenni, pesare almeno 50kg ed essere in buona salute. Per informazioni su come diventare donatori www.avistoscana.it oppure 800 261580.