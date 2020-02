San Valentino 2020: come festeggiate il partner?

Serata benefica a Palazzo Borghese. All’Hard Rock Cafe un amore ‘at first bite’. A Lastra a Signa l'amministrazione comunale festeggerà le coppie che hanno raggiunto nel 2019 il traguardo dei 50 e dei 60 anni di matrimonio. All’Antica Querciolaia e a Saturnia relax, benessere e gusto

Firenze, 7 febbraio 2020- San Valentino è il giorno dedicato all’amore. Ma la percezione di questo sentimento può variare moltissimo: per alcuni sono le piccole cose a fare la differenza, per altri sono le grandi sorprese che lasciano senza fiato. Altri ancora pensano che l’amore non sia solo quello romantico ma anche quello per i propri affetti in generale, oppure per una grande passione come lo sport, i viaggi, il cinema.

Si svolgerà martedì 11 febbraio a Palazzo Borghese – in via Ghibellina 110 a Firenze – l’evento Valentine’s Day for ANT, organizzato da Fondazione ANT Italia Onlus per raccogliere fondi da destinare al servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai malati di tumore e ai progetti di prevenzione oncologica. La serata verrà presentata dalla coppia Veronica Maffei, giornalista di Italia7 e Stefano Baragli, presentatore e showman. Si tratta di un’occasione davvero unica per festeggiare il giorno dedicato all’amore all’insegna della solidarietà. Gli ospiti saranno accolti nella splendida Sala degli Specchi, a partire dalle 19.30, con un aperitivo di benvenuto a cui farà seguito una gustosa cena nella sala Galleria Monumentale con l’accompagnamento musicale dal vivo di Barbara Vignali. A conclusione della serata i presenti potranno scatenarsi nelle danze con la musica DJ Remo Giugni. Si potrà partecipare all’evento con un’offerta minima di 55 euro. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a sostegno delle attività di assistenza medico-specialistica domiciliare e di prevenzione oncologica che ANT svolge gratuitamente a Firenze, Prato e Pistoia.

Festa grande all’Hard Rock Cafe di Firenze per celebrare gli innamorati. In pieno stile retrò e con atmosfere parigine dei primi del Novecento, per rivivere in grande spolvero la Belle Epoque. Il 14 febbraio festeggia il tuo amore con i ballerini del Balletto di Parma, degustando il menu dedicato al San Valentino e acquistabile online. Dodici solisti si esibiranno a partire dalle 20:30 in tre momenti di danza, dal musical al coloratissimo Can Can, accompagnati dalle più celebri melodie dell’epoca. Il menu Love at first bite dedicato al San Valentino potrà essere degustato non solo il 14 febbraio ma nel corso di tutta la settimana, dal 10 al 17 febbraio compresi: dal famoso Steak Burger di Hard Rock Cafe al pollo grigliato in un letto di purea di patate e verdure di stagione, dal salmone all’aragosta, al vegano Moving Mountains Burger, da accompagnare con l’antipasto o il dessert.

Un pomeriggio per omaggiare le coppie che hanno festeggiato 50 e i 60 anni di matrimonio nel corso del 2019. Per il sesto anno consecutivo l’amministrazione comunale di Lastra a Signa ha deciso di offrire questo riconoscimento ai coniugi che hanno raggiunto il traguardo delle Nozze D’Oro e delle Nozze di Diamante con una cerimonia che si terrà sabato 15 febbraio al Teatro delle Arti in via Matteotti, a partire dalle 16. Sono in tutto 110 le coppie a cui è stato mandato l’invito a partecipare all’iniziativa con la preghiera di consegnare in Comune (alla Segreteria del sindaco) un’immagine delle loro nozze entro l’11 febbraio. Durante il pomeriggio quelle che prenderanno parte all’evento saranno chiamate sul palco a ricevere gli auguri dell’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Angela Bagni che consegnerà loro una pergamena mentre saranno proiettate sullo sfondo le immagini del loro “giorno più bello”. L’iniziativa sarà presentata da Alessandro Masti mentre Manuela Ciampolini canterà alcune canzoni degli anni 1969 e 1959.

Il cuore degli innamorati batte forte alle Terme Antica Querciolaia. Venerdì 14 febbraio lo stabilimento termale di Rapolano apre le porte all'amore per festeggiare la notte più romantica dell'anno all’insegna del benessere e del relax. Venerdì 14 febbraio, lo stabilimento di Rapolano Terme effettuerà un’apertura straordinaria dalle ore 20.30 fino all’1 di notte per condividere la serata con la persona amata. Il programma prevede massaggio relax di coppia, aperitivo, cena e Dj set per scatenarsi fino a tardi. La Festa di San Valentino della Querciolaia si aprirà all'insegna del relax con il percorso benessere da regalare o da condividere con la persona del cuore. Per festeggiare tutti gli innamorati la Querciolaia propone un massaggio relax total body "di coppia" da abbinare ai piaceri della tavola. Dopo il relax, appuntamento con il gusto per l’aperitivo e la cena nel ristorante delle terme. Per i più romantici, inoltre, sarà possibile farsi cullare dai vapori termali e dalla musica dei dj Niky e Mister Leo che si alterneranno alla consolle fino a tarda notte. Il pacchetto dedicato agli innamorati che comprende il gran buffet (compreso di dopo cena) ha un costo di 20 euro. L'ingresso dopocena è aperto a tutti dalle ore 23.30. È possibile acquistare la prevendita al costo di 10 euro o a prezzo intero a 15 euro. L’ingresso alle vasche termali è consentito solo attraverso l’acquisto dell’armadietto al costo di 10 euro. Il costo del massaggio Relax di Coppia della durata di 25 minuti (compreso ingresso piscina e bagno turco) è di 45 euro a persona. Per informazioni, prenotazioni e prevendite è possibile chiamare i numeri 392 912 6910 e 328 575 3974.

Per festeggiare San Valentino non c’è niente di meglio che una fuga romantica alle Terme di Saturnia, immergendosi nelle calde acque della millenaria sorgente termale tanto apprezzata sia dagli Etruschi che dai Romani nel cuore della Maremma toscana, un prezioso contenitore di storia, tradizioni, sapori e natura da scoprire tra siti archeologici, paesaggi incontaminati e una ghiotta gastronomia. Un San Valentino emozionante in un luogo magico che racconta la leggenda del dio Saturno, stanco dei continui litigi degli umani che per placare gli animi scagliò un fulmine nel cratere di un vulcano generando un fiume d’acqua sulfurea che si riversò per valli, monti e pianure riportando la pace. Terme di Saturnia è il posto ideale per trascorrere il giorno più romantico dell’anno assieme alla persona amata, all’insegna del benessere, del relax e della natura incontaminata, dove sarà possibile immergersi nel tepore dei vapori sulfurei dell’acqua naturalmente calda a 37,5° C concedendosi distensivi bagni di piacere e sperimentare innumerevoli trattamenti come la balneoterapia, l’idropinoterapia o la fangoterapia, utili al fine di ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico. La proposta di Terme di Saturnia per il fine settimana dedicato all’Amore, energia primordiale che genera e rigenera come la nostra magica Sorgente Termale, si articola in diverse offerte dall’entrata giornaliera alle terme e al Club con massaggio di coppia, ad una romantica cena a lume di candela al 1919 Restaurant.

Amore tormentato, salvifico, sensuale, non solo per l’altro, ma anche per se stesse e per il proprio corpo, esaltato in tutte le sue forme: c’è tutto questo nelle opere di Luna Berlusconi che saranno esposte dall’8 febbraio all’8 marzo presso la galleria Laura Tartarelli Contemporary Art di Pietrasanta, in provincia di Lucca. La mostra, che sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, dal giovedì alla domenica, dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30, prende il nome di Heart’s Art ed esplora il forte legame fra cuore e arte, l’organo simbolo delle passione e dimora delle emozioni, dal quale scaturisce anche la pittura.

In occasione della festa di San Valentino, l’azienda vitivinicola Il Borro di Ferruccio Ferragamo, interamente biologica dal 2015 e dedita al rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema, propone Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice 2013 e la Grappa del Borro Riserva (Bio), perfetti per celebrare l’appuntamento dell’anno con l’Amore.