San Rossore: in tv focus sull'azienda agricola biologica

Su Canale 50 giovedì 31 ottobre alle 19,30 più repliche

L'azienda agricola biologica di San Rossore modello di agricoltura e allevamento sostenibile. Se ne parla nell'approfondimento giornalistico di 50Canale in onda giovedì 31 ottobre alle ore 19.30 con replica venerdì 1 novembre alle ore 00.30, sabato 2 novembre alle ore 14.30.

Per conoscere l'allevamento di bovini, con le tre razze mucco pisano, chianine e maremmane, i cavalli Monterufolini e TPR, i dromedari. I campi coltivati per il fieno e il foraggio biologico a km 0, i pascoli e la riproduzione allo stato brado, la salvaguardia delle tradizioni e insieme le innovazioni per un'azienda sempre più ecosostenibile e attenta all'ambiente.