San Miniato, muore di Covid l'assessore Bertini

Aveva appena 55 anni. Il dolore del sindaco Giglioli, della collega Deidda della vicina Santa Croce e del presidente toscano Giani

“Sono profondamente addolorato. Con Gianluca Bertini se ne va un amministratore solido e appassionato, dalle alte qualità umane, dedito al suo impegno e al suo lavoro che non ha mai fatto un passo indietro di fronte ai suoi doveri”.

Così il presidente toscano Eugenio Giani nel ricordare Gianluca Bertini, assessore al Comune di San Miniato spentosi oggi a soli 55 anni.



“La società civile – conclude Giani - la politica e San Miniato subiscono una grave perdita. La mia vicinanza va ai familiari e a tutta la comunità sanminiatese”.

Simone Giglioli, sindaco di San Miniato, è affranto:

"Ci sono dei momenti duri, e quest'anno ci ha messo di fronte un altro momento terribile. La notizia della scomparsa di Gianluca è terribile. Perdo un fratello maggiore, perdo la persona che forse ho sentito più vicina. Un ragazzo straordinario, dalle doti uniche. Un braccio e una spalla sempre pronti a dare mano, non era solito risparmiarsi su niente, sia in azienda, sia per il paese, sia per il partito, sia in famiglia e sia per il Comune. Il nostro rapporto si era cimentato ulteriormente dalla campagna elettorale, e poi quando da Sindaco, l'ho chiamato nuovamente a far parte della giunta, ad occuparsi nuovamente del bilancio. E lui aveva accettato, con lo spirito di servizio e l'alto senso delle Istituzioni, che ha sempre avuto. La sua era una presenza fondamentale, quotidiana, nonostante il lavoro nell'azienda di famiglia. Sempre disponibile, sempre attento ai bisogni dei cittadini. So quanto aveva provato dolore, per le accuse e l'inchiesta che lo aveva coinvolto lo scorso anno, e dalla quale, il rammarico maggiore, è che se ne sia andato prima del proscioglimento totale suo e dell'azienda.Gianluca mancherà a me, all'Amministrazione comunale alla quale ha dato tantissimo, sia da consigliere comunale, sia da assessore. Mancherà ai suoi familiari, a Lina, a Chiara, a Valeria, mancherà ai suoi dipendenti, e mancherà a tanti cittadini!".

Giulia Deidda, sindaco di Santa Croce, esprime così il proprio dolore:

"Gianluca Bertini ci lascia dopo giorni di malattia. Il Covid l'aveva contagiato alcune settimane fa e da allora le sue condizioni avevano visto alti e bassi. Ho sperato fino ad oggi che si riprendesse, ma purtroppo no. Non è stato così.

Gianluca ha ricoperto la carica di assessore al bilancio del Comune di San Miniato col sindaco Gabbanini, ed era stata una riconferma convinta per Simone Giglioli, sindaco attuale. La politica non è stata la sua unica attività. Era, prima di tutto, un imprenditore.

Ha servito le istituzioni con impegno e dedizione, sempre. Ha affrontato momenti difficili con calma e lucidità, ricordando a molti l'importanza della sobrietà.

Alla giunta e al consiglio, a tutta la città di San Miniato la mia vicinanza per questo addio ingiusto e prematuro.

Alla moglie e alle due figlie, a tutta la sua famiglia, va il mio abbraccio più affettuoso".