San Lorenzo: la festa nel cuore di Firenze

Quando l'arsura d'agosto avvolge i vicoli di Firenze, c'è un luogo dove l'aria sembra farsi improvvisamente più fresca, carica di una promessa che si rinnova da secoli. È la sera del 10 agosto e Piazza San Lorenzo, con la mole severa della sua Basilica in pietra forte, si trasforma nel palcoscenico di un rito collettivo che profuma di storia e di appartenenza. Qui, all'ombra della prima chiesa consacrata nel centro storico – un lascito di Sant’Ambrogio del 393 d.C. – non si celebra solo un evento per turisti, ma un "patto con la storia" che pulsa nelle vene dei fiorentini. Sotto lo sguardo delle stelle cadenti, la piazza diventa un rifugio ancestrale, un grembo materico dove l'identità del rione si fa carne e condivisione. Ma perché questa data è così viscerale? La risposta non va cercata nel cielo, ma tra le pietre e i sorrisi di chi, ogni anno, sceglie di non mancare.

La festa affonda le sue radici nella munificenza della famiglia Medici. Storicamente legati a doppio filo alla Basilica, i Signori di Firenze intesero la ricorrenza come un atto di carità politica e umana, offrendo cibo gratuito al popolo per suggellare un legame di protezione e vicinanza. Nel tempo abbiamo assistito a un’affascinante evoluzione del gusto: se un tempo il rione profumava delle lasagne distribuite ai poveri, oggi la tradizione si è fatta più moderna senza perdere la sua anima, celebrando la pasta al ragù preparata con sapienza dai cuochi dell’Unione Regionale Cuochi Toscani. Questo passaggio gastronomico racconta una carità che si è fatta convivialità, un gesto di solidarietà che resiste all’erosione del tempo.

"In un momento dell'anno in cui Firenze accoglie persone da tutto il mondo, riaprire la piazza alla socialità, al buon cibo e alla condivisione significa riaffermare l'identità del nostro rione e il valore del commercio di vicinato come presidio umano e culturale del centro storico." spiega Massimo Manetti, Presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale.

Se la pasta scalda il cuore, il cocomero salva la serata dalla calura. Quella della "cocomerata" è una tradizione che profuma di Ottocento, quando la Compagnia di San Lorenzo dei Fornai iniziò a distribuire fette d’anguria per dare sollievo ai cittadini. Oggi lo Storico Mercato Centrale onora questo impegno con numeri da capogiro: ben due tonnellate di frutti dolcissimi. C’è qualcosa di profondamente democratico nel momento in cui le massime autorità cittadine, coltello alla mano, si affiancano ai volontari della Misericordia e della gente del rione per tagliare le fette: in quel momento, la gerarchia sociale svanisce di fronte alla semplicità di un gesto condiviso. È la festa che torna al popolo, livellando ogni differenza nel nome della freschezza.

Accanto ai sapori popolari, la festa custodisce un gioiello di alta simbologia. Si tratta del "Poliedro di San Lorenzo", una nuova ma già solida tradizione nata nel 2023. Quest'opera in argento, forgiata dalla Bottega Orafa Paolo Penko, riproduce il solido a sessanta facce ideato da Michelangelo per coronare la lanterna della Sagrestia Nuova. Michelangelo lo scelse per la sua capacità di riflettere la luce: è la "quintessenza del fuoco", simbolo dello Spirito Santo e della divinità. Ma è nei dettagli che si legge l'occhio del Cultore: l'opera poggia su un nodo decorato con una ghirlanda d'alloro – omaggio a Lorenzo il Magnifico – e una testa leonina che richiama sia il Marzocco che Papa Leone X. Sulla base, l'anno della donazione è inciso in caratteri romani, unendo il rigore della storia alla filosofia neoplatonica.

L’edizione di quest’anno del Poliedro nasconde un tributo particolare alla "pelle" di San Lorenzo. Per questa quarta edizione, la superficie dell'argento è stata lavorata per richiamare la pietra grezza e vibrante della facciata della Basilica. Questa scelta celebra la bellezza dell'incompiuto: la facciata "nuda" di Michelangelo, mai rivestita di marmi, non è un fallimento ma un vanto. È il simbolo di una storia aperta, ruvida e autentica come l'animo dei fiorentini, capace di trasformare una lacuna architettonica in un’icona universale di fascino materico.

Il cuore pulsante del rione viene celebrato con il premio "Leone di San Lorenzo", un riconoscimento che onora chi vive la fiorentinità come missione quotidiana. Quest'anno il premio ha celebrato due pilastri della comunità: Don Vasco Giuliani, Rettore delle chiese di San Carlo e di San Michele in Orto (Orsanmichele) e canonico della Basilica dal 2006, premiato per essere un punto di riferimento generazionale; e l’Associazione Insieme per San Lorenzo, per il suo incrollabile spirito di appartenenza. Premiare queste figure significa riconoscere che il centro storico non è un museo immobile, ma un organismo vivo alimentato dal coraggio dei residenti e delle botteghe storiche.

"La festa si tramanda nei secoli, è fondata sul senso di solidarietà che da sempre nelle nostre strade ha compimento in azioni concrete, ha di fondo una forte appartenenza comunitaria alla città e al rione." afferma Jacopo Vicini, Assessore allo Sviluppo economico.

Dalla messa solenne dell'Arcivescovo alle aperture serali delle Cappelle Medicee e di Palazzo Medici Riccardi, la festa di San Lorenzo riesce nel miracolo di tenere insieme sacro e profano, arte eccelsa e cibo di strada. È un antidoto potente all'alienazione urbana, un momento in cui la bellezza non si contempla soltanto, ma si mangia, si ride e si condivide. In questa piazza, il passato non è un peso, ma un'eredità che cammina sulle gambe dei cittadini.