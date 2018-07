Saldi estivi 2018: buona la partenza in tutta la Toscana

Sconti fino al -70%. Al Valdichiana Outlet Village, Barberino Designer Outlet e Gigli subito il pienone

FOTOGRAFIE — Sono partiti sabato 7 luglio, i saldi estivi 2018 in tutta la Regione Toscana; e proseguiranno per 60 giorni.

“L’arrivo del caldo e l’innalzamento delle temperature hanno influenzato in positivo l’avvio dei saldi estivi; che fanno registrare, fin dalle prime ore, una buona partenza soprattutto nelle città a forte vocazione turistica e lungo la zona costiera, come previsto nei giorni scorsi; questo grazie alla presenza di numerosi turisti che stanno dimostrando di apprezzare particolarmente gli articoli del settore moda e non solo proposti nei nostri negozi. – afferma Nico Gronchi Presidente Confesercenti Toscana – Se analizziamo la situazione generale si può parlare di una buona partenza che conferma le aspettative; ci auspichiamo che tale tendenza sia confermata dai numeri nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.”.

Si registra un andamento altalenante e più incerto, invece, nei centri minori. Si prospettano numeri positivi soprattutto nelle città e nei centri dove sono in programma eventi in notturna che riescono ad attirare visitatori e spingere le vendite. Sarà, comunque, necessario aspettare la prossima settimana ed il prossimo weekend per avere un quadro generale più chiaro. Abiti, t-shirt, sandali e costumi si confermano tra gli articoli più acquistati. Sold out, anche, prodotti elettronici come smartphone, TV, PC ed elettrodomestici a prezzi particolarmente ridotti. Si evidenzia, inoltre, un incremento delle vendite del settore profumeria-estetica, per prodotti come creme solari, cosmetici e prodotti per l’igiene personale; ormai anche per questa tipologia di articoli si tende ad aspettare le vendite di fine stagione per procedere con l’acquisto. Intorno ai 100/120€ lo scontrino medio, circa 250€ il budget a famiglia, 2/3 i prodotti acquistati per scontrino, e dal 30% al 40% la percentuale di sconto di partenza. Risulta interessato ai saldi l’85% dei consumatori, e solo il 34% ha già stabilito di acquistare, mentre il 51% deciderà a seconda delle occasioni che troverà curiosando tra le vetrine. Partenza abbastanza positiva anche Firenze, anche grazie ai consistenti flussi turistici del periodo. Un po’ peggio nell’hinterland fiorentino, anche per il “fuggi-fuggi” verso il mare per il week-end. In queste realtà occorrerà aspettare i primi giorni della prossima settimana per avere un quadro più chiaro e omogeneo della situazione, anche perché sono state programmate molte aperture serali e “By Night” ad hoc.

“Il meteo incerto e le temperature al di sotto della media stagionale fino alla fine di giugno hanno fortemente influenzato in negativo le vendite delle ultime settimane; i consumatori hanno atteso l’inizio dei saldi per l’acquisto dei capi estivi. E’, anche e soprattutto, per questo che possiamo parlare di una buona partenza per i saldi. – afferma Nico Gronchi, Presidente Confesercenti Toscana – In generale, i numeri dell’intero sistema moda, sia per la piccola che media e grande distribuzione, cominciano a mostrare segnali di cedimento; tutto questo è in parte determinato dal momento di profonda trasformazione che il settore sta attraversando. Cambiamento degli stili di vita, la crescita di forme alternative al commercio tradizionale stanno influenzando profondamente l’andamento delle vendite e le abitudini dei consumatori.” “Siamo nell’epoca degli sconti tutto l’anno dal Mid Season Sales al Black Friday, ma sempre più virtuali; si parte da un prezzo iniziale, al quale nessun consumatore comprerà, per poi innescare una specie di gara di percentuali al ribasso diffusa in tutti i periodi dell’anno. – conclude Gronchi – Così facendo, perde di valore il vero significato dei saldi, delle vendite promozionali e straordinarie; ovvero i diversi momenti dell’anno in cui gli sconti venivano percepiti dai consumatori come qualcosa di reale e concreto. Ed è proprio in virtù di questo che dobbiamo rivedere la normativa che regola i saldi di fine stagione; è necessario aprire una discussione su natura e modalità delle vendite promozionali: controlli più ferrei e maggiore trasparenza nei rapporti con l’utente finale risultano tra le esigenze più sentite. Durata limitata, chiarezza e trasparenza delle modalità di svolgimento sono i punti da cui partire per avviare un necessario percorso di cambiamento, che è nell’interesse di tutti: imprese e consumatori”.

Sconti fino al 70% in molti negozi nel primo giorno di saldi a I GIGLI. I visitatori, provenienti da varie località della Toscana, erano già in coda prima dell’apertura del Centro Commerciale alle 9:00, a caccia di occasioni soprattutto di calzature e abbigliamento. Nei 134 negozi del Centro si possono trovare t-shirt a 1 euro, scarpe e pantaloni a 7 euro, costumi da uomo a 6 euro. Anche i gioielli sono in promozione: una collana con pendente in pietra, scontata al 70%, si può acquistare per 26 euro.

Partenza positiva per Barberino Designer Outlet per i saldi estivi 2018: il benvenuto ai visitatori del Centro è arrivato da un meteo ideale per lo shopping con temperatura calda, ma ventilata. L'apertura anticipata alle 9 dei 130 negozi di Barberino Designer Outlet ha portato ad un flusso ininterrotto di visitatori che è costantemente cresciuto fin dalle 10 con i parcheggi capaci, comunque, di ospitare un numero così rilevante di persone. Per tutti la possibilità di godere la prima giornata dei saldi con prezzi Outlet scontati fino al 50%, campagna alla quale ha aderito oltre il 50% dei negozi del Centro. "Le prime indicazioni sono confortanti, spiega il Center Manager Maria Chiara Bellomo. Ci sono tutte le condizioni per confermare il risultato positivo degli anni precedenti: sarà, comunque, necessario attendere questi primi due weekend di saldi per confermare un trend che già oggi è incoraggiante".

“Le previsioni erano di una partenza importante, ma quella cui abbiamo assistito oggi supera le nostre aspettative”. Dalla Direzione del Valdichiana Outlet Village, è improntata all’entusiasmo l’analisi delle presenze del primo giorno dei saldi estivi, che ha fatto registrare un + 10% rispetto allo scorso anno. Al pubblico fidelizzato della Land of Fashion di Foiano della Chiana (Ar), proveniente da Toscana, Umbria, Lazio e Marche, si è aggiunto un numero importante di turisti, che, attraverso rilevazioni interne, risultano provenire in larga parte da Germania, Belgio, Olanda, Danimarca, Gran Bretagna e Stati Uniti. Fin qui parliamo di frequentatori tradizionali della Toscana, “casomai – aggiunge il Center Manager Riccardo Lucchetti - ma la novità è costituita dalla presenza, nel nostro centro, di turisti provenienti da Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, Russia, Israele e India, senza contare alcune decine di egiziani de Il Cairo, in questi giorni ospiti di Montepulciano, che hanno voluto approfittare della convenienza dello shopping grandi firme a prezzi ulteriormente scontati”. Insomma Valdichiana Outlet Village sempre più internazionale, in coerenza con il forte incremento di turisti che si registra in questo angolo di Toscana. “Se il primo giorno dei saldi estivi – conclude Lucchetti – ha fatto registrare un numero davvero importante di visitatori, l’auspicio è ora quello della continuità di un trend positivo anche per i prossimi giorni, complici anche i tanti eventi previsti al Valdichiana Outlet Village, a partire dal Valdichiana Live di sabato 14 luglio, con i punti vendita che per l’occasione resteranno aperti fino alle 23:30”.