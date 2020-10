Sabato 3 ingressi contingentati al Mercato Centrale di Livorno

In via Buontalenti, in via del Cardinale e via del Testa e così le uscite, avendo questi accessi doppie porte

Da sabato prossimo, 31 ottobre, e per tutti i sabati fino alla fine dell'anno, gli ingressi contingentati al Mercato Centrale di Livorno e con misurazione della temperatura saranno 3: in via Buontalenti, in via del Cardinale e via del Testa e così le uscite, avendo questi accessi doppie porte.

Il Mercato è assimilabile ad un centro commerciale e per l'ampiezza del luogo non è presidiabile efficacemente dal semplice controllo di un operatore durante le giornate di maggiore afflusso. La capienza interna è stata calcolata pari a 200 persone (i commercianti non sono compresi in questo numero), per cui risulta fondamentale il controllo degli accessi e il calcolo delle uscite. Durante la settimana l'afflusso non è elevato, è diluito durante la mattina e gestibile dagli operatori interni al Mercato delle Vettovaglie.