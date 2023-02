Sabato 25 e domenica 26 marzo la mostra 'Un Gatto per amico'

Firenze si prepara a due eventi all’insegna del mondo felino.

Il Quartiere 4 ospiterà la Festa del Gatto, che si svolgerà domenica 19 febbraio 2023 nella Limonaia e nel Chiostro di Villa Vogel (via delle Torri 23): un’intera giornata dedicata agli amanti dei gatti con tante attività a tema. Accesso anche da via Canova attraverso il parco.

La festa è un evento di beneficenza per il gattile AMA di Firenze e non saranno presenti animali: sarà una giornata con tante attività a tema. Programma:

dalle 9 nel Chiostro, mostra Gattart con il tema esclusivo ‘Gatto’, con opere di pittura, scultura, incisione, ceramica, fotografia di artisti anche stranieri di fama internazionale, come Lèonor Fini, Martine Coppens, Danielle Rejers, Nicola Mountney, gli italiani e fondatori di Gattart (Fiora Leone, Silvio Loffredo, Silvana Lonardi), a seguire Antonio Ciccone, Marina Alberghini con una sua incisione, Andrea Tirinnanzi con Penelope e tanti altri.

Dalle 9 alle 19 nella Limonaia saranno presenti: il Gattile AMA che darà ogni informazione per i gatti adottabili. Mercatino con oggetti gattosi Il Pennello di Freya con Linea di cristallo terapia per gatti e fiori di Bach. Fabio Nocentini con Tarocchi e oracoli dei gatti, consulti privati Anna Scibor, sensitiva con la tecnica pranobastet: analisi dell'aura e carte dei gatti. Libreria Salvemini con oggetti e libri con soggetto Gatto. Claudia Celano, area benessere con: “Il tocco del gatto”. Rina Mongiorgi: La Numerologia del gatto. Maria Mangiacasale gioielli a tema gatto e incontri per insegnare alle persone a contattare i deva del proprio animale e per comunicare con gli animali stessi. Luigi Scarcella con la pranoterapia veterinaria Filippo Bernacchioni introduce gli Oli essenziali per animali.

Dalle 16, nell’area conferenze Chiostro: introduzione generale di Marina Alberghini, presidente dell’Accademia dei Gatti Magici di Fiesole, che presenterà il suo nuovo libro “Gatti devoti” (edizioni Mursia). Con Silvana Lonardi parleranno dell’origine e della nascita del 17 febbraio ‘Giorno del Gatto’ e ‘Gattart’. Seguirà Massimo Rossi col suo libro “Le Gatte Sindaco” (edizioni Mursia). Federica Tinti e Rina Mangiagiorgi con “La numerologia del carattere e l’eleganza del Gatto” (edizioni Om).

Alle 16.30 la naturopata Susi Zuri parlerà dei fiori di Bach per animali. Fabio Nocentini presenterà il libro “I poteri magici del Gatto” e il cofanetto di cartomanzia “Lo scrigno degli oracoli” (Ed. Giunti De Vecchi). Seguirà Andrea Martini, veterinario omeopata con il volume “Cure naturali per gli animali di casa” (edizione Giunti De Vecchi). Alle 18 Cristina Volpini terrà l’attesa conferenza sul comportamento del cane e del gatto e disponibile a rispondere alle domande che le saranno fatte sugli animali. Il ricavato delle offerte sarà devoluto al gattile AMA.

Con l’arrivo della primavera, torna in città l’expo dedicato ai gatti, la mostra internazionale “Un gatto per amico”, organizzata dal Club Felino di Firenze, Prato, Pistoia sotto l’egida di ENFI - Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.

Sabato 25 e domenica 26 Marzo grandi e piccoli potranno lasciarsi affascinare dalla grande varietà di felini che si riuniranno all’Ippodromo del Visarno (Piazzale delle Cascine). Per l’occasione, gli spazi, saranno allestiti in modo che tutta la manifestazione possa svolgersi al coperto, rendendo la visita confortevole in ogni situazione metereologica.

Protagonisti indiscussi saranno ovviamente i gatti provenienti da tutta Italia e dall’estero che spazieranno dalle razze più conosciute come persiani, esotici, ragdoll e blu di Russia, british, scottish, highland, fino agli esemplari più rari fra cui gli orientali. Tanti i felini presenti che concorreranno per i vari titoli previsti dal Campionato Internazionale. A valutare la corrispondenza con gli standard previsti e a decretare i vincitori per ciascuna categoria, sarà una giuria composta da membri provenienti da tutt’Europa.

E non finisce qui. Presenti, durante la manifestazione, le associazioni di tutela dei gatti meno fortunati, oltre a stand dove trovare prodotti, accessori e abbigliamento a tema felino, cultura e curiosità.

Sono aperte le adesioni per due concorsi speciali.

Il primo, è il concorso fotografico che ha riscontrato un grandissimo entusiasmo da parte dei partecipanti alle precedenti edizioni: i proprietari possono inviare una foto - in formato verticale o orizzontale in alta definizione - e compilare la scheda di iscrizione con le informazioni del proprio gatto. Le foto idonee saranno pubblicate sulla pagina Facebook @espofelina e stampate su dei supporti che comporranno una mostra visibile durante i giorni della manifestazione.

Il secondo concorso è, invece, dedicato ai video: la durata massima deve essere di 15/20 secondi e avranno come protagonisti i gatti nella vita di tutti i giorni. I video ricevuti saranno pubblicati nel canale Youtube dell’evento e potranno essere visionati scansionando l’apposito QRCODE assegnato ai singoli partecipanti.

I proprietari - residenti in Toscana - potranno inviare foto e video alla mail fotoconcorsoexpofelina@gmail.com entro le ore 12.00 di giovedì 9 Marzo. Questi saranno votati dai visitatori durante la fiera entro le ore 13.00 di domenica 26 Marzo. I primi cinque classificati per ciascun concorso saranno premiati nella giornata della domenica.