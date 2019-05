Antonella Bundu chiude la campagna elettorale con Vendola

Rush finale: stasera alle Murate il gotha di Sinistra italiana. Festa anche per Sinistra civica, in piazza Dalmazia. Gentiloni nel pomeriggio da Nardella

Siamo al rush finale, entra nella sua fase conclusiva la campagna elettorale a Firenze: oggi mercoledì 22 maggio si terrà dalle 21,15 nel Giardino delle Murate la chiusura della campagna elettorale di Sinistra Italiana per Antonella Bundu sindaca di Firenze. Interverranno Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e candidato al Parlamento europeo per La Sinistra, Nichi Vendola, Luciana Castellina, Antonella Bundu e Giovanni Guidi, musicista jazz e candidato al Parlamento europeo per La Sinistra.

Chiude la campagna elettorale anche Sinistra Civica per Firenze, con la festa dal titolo “La Sinistra in piazza. Per il lavoro, l’ambiente, il territorio e l’inclusione” oggi mercoledì 22 maggio 2019 dalle ore 18.30 alle 22.30 in piazza Dalmazia; in caso di pioggia l’evento verrà trasferito alla S.M.S. di Rifredi in via Vittorio Emanuele II 303, a pochi passi dalla piazza.

La festa avrà come protagonista il lavoro, che è il tema per il quale la lista si propone di portare il suo maggiore contributo in Consiglio Comunale. Proprio per parlare di lavoro, interverranno Daniele Calosi, segretario Fiom Firenze; Mamadou Sall, candidato del PD alle europee; Talem Parigi, rappresentante dei riders e Massimiliano Rossi, sindacalista e cassintegrato della Bekaert candidato con Sinistra Civica.

Interventi flash saranno anche di Massimo Morisi, Gea Volpe e Angela Terzani, candidati di Sinistra Civica. La conduzione dell’evento è affidata al giornalista Benedetto Ferrara, mentre l’accompagnamento musicale sarà a cura del gruppo musicale fiorentino “I ragazzi scimmia”.

In piazza ci saranno tutti i candidati di Sinistra Civica, pronti a parlare insieme ai cittadini del futuro di Firenze. L’ultimo intervento sarà, ovviamente, quello del candidato sindaco Dario Nardella. A seguire il concerto finale di “The Johnny Clash Project”, trio bolognese che interpreta i brani punk-rock dei Clash con l’inconfondibile stile del cantante americano Johnny Cash.

Sempre oggi, al fianco del candidato sindaco Dario Nardella e della lista del Partito Democratico arriva l’ex presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni. L’incontro che vedrà protagonisti Nardella e il presidente dell’assemblea PD è previsto alle ore 18 al Chiosco dei Giardini Caponnetto (lungarno del Tempio, di fronte all’Hotel Mediterraneo). In caso di pioggia l’iniziativa si terrà presso il comitato elettorale di Dario Nardella in via del Campofiore 114.