"Rsa e Rsd, in provincia di Firenze già troppi casi di Covid-19"

La Fp Cgil Firenze allerta Usl e Prefetto: “Ne risultato almeno 75 in 9 strutture che in molti casi non sono adeguate a gestire i casi di Coronavirus. Siamo preoccupati per lavoratori e ospiti, a San Godenzo e Dicomano la gestione sia presa in carico direttamente dalla Usl". Gandola (FI) chiede chiarezza

In queste ore divengono sempre più frequenti notizie preoccupanti sui crescenti casi di ospiti positivi al Covid19 nelle Rsa e Rsd, le residenze per anziani e per disabili sul territorio fiorentino. "Ne risultano già almeno 75 in 9 strutture dell’area della città metropolitana", afferma Alessandro Giorgetti, segretario generale Fp Cgil Firenze, che si fa interprete delle lavoratrici e dei lavoratori del settore e ne sostiene la lotta.

"Siamo preoccupati - afferma Giorgetti - non solo dai numeri che, se pur importanti, sono il frutto di auspicate indagini di laboratorio a tutti i residenti di quelle strutture. Anzi pensiamo che come per tutti gli operatori della sanità, anche per le Rsa e le Rsd debbano essere fatti test di laboratorio in maniera periodica all’intera popolazione, ospiti e operatori, così da individuare e isolare i positivi. A fronte di casi positivi, i test agli operatori devono essere fatti rapidamente, mentre registriamo ritardi di diversi giorni. E servono anche alberghi sanitari per gli operatori pubblici e privati che non possono isolarsi a domicilio.

Quello che ci preoccupa - sottolinea - è che le Rsa e le Rsd non sono strutture adeguate a gestire i casi di Covid positivo, sono strutture dove risiede una popolazione fragile, sono strutture non attrezzate per affrontare questa emergenza, e con certe caratteristiche, anche dal punto di vista dell’assistenza, che non le possono rendere adeguate nemmeno in futuro".

Il sindacalista CGil approfondice poi alcuni aspetti: "L’isolamento nelle camere singole è vanificato nei fatti da organizzazioni del lavoro che vedono i pochi operatori, spesso assistenti di base senza il titolo di Oss, a svolgere le proprie mansioni per tutti gli ospiti all’interno del turno, come per il personale infermieristico che spesso lavora addirittura su più strutture.

Nelle Rsa e Rsd il virus non deve entrare, e pertanto devono essere rafforzate le misure di contenimento del rischio con modalità organizzative rigide e dispositivi di protezione individuale che rileviamo generalmente carenti nelle strutture.

Dove invece i casi positivi ci sono, come nelle Rsa di San Godenzo e di Dicomano, bisogna che la gestione sia presa in carico direttamente dalla Usl. Non è sostenibile che agli ospiti positivi in struttura l’assistenza continui ad essere garantita da pochi operatori la notte, senza infermieri in turno.

La sicurezza dei residenti fragili delle strutture e degli operatori, come la sicurezza degli operatori della sanità, deve essere la priorità per vincere il Covid19. Su tutte queste questioni abbiamo allertato Usl e Prefetto di Firenze", conclude Giorgetti.

Sulla questione interviene anche il consigliere metropolitano di Fi nel Centrodestra Paolo Gandola:

"Quanto si sta evidenziando tramite l'inesorabilità dei numeri dei contagi nelle Rsa della nostra area metropolitana dimostra, purtroppo, come non siano state prese le giuste precauzioni in questi ambiti e che tutte le rassicurazioni di circostanza da parte della autorità sanitarie locali e regionali non erano confortate dai fatti. E' urgente adottare nuovi e più stringenti protocolli", sostiene Gandola che prosegue: "Non possiamo accettare che chi lavora in queste strutture non abbia a disposizione dei sistemi di protezione individuale adeguati - sottolinea Gandola - Ed evidentemente i numeri così terrificanti, dopo i casi esplosi anche a Dicomano e San Godenzo, dimostrerebbero proprio questo. Inoltre, anche l'uso estremamente limitato dei tamponi per tempo potrebbe aver causato il proliferare di questi contagi, uniti forse all'impossibilità di isolare i pazienti Covid una volta accertati. Insomma, una situazione che è sintomo di una profonda sottovalutazione dei problemi o, peggio, di una palese carenza dei protocolli. Su questo dobbiamo chiedere chiarezza ai responsabili dell'Asl locali e regionali".

"E' evidente - continua il consigliere metropolitano - che ora non è il momento delle polemiche, e non le faremo, ma è altrettanto evidente che passata l'emergenza andremo a fondo di questa situazione, in quanto i numeri delle rsa di Dicomano, di San Godenzo e chissà di quali altri in futuro testimoniano drammaticamente come non si sia stati davvero pronti ed attrezzati a gestire nel modo adeguato la situazione. E che ciò avvenga in strutture 'protette' come dovrebbero essere le RSA è inaudito in un Paese civile."