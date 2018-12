Romero VS Ferench il 10 Novembre in località Sieci - Firenze

Il match professionistico sarà preceduto da otto match di Pugilato Olimpico

Oruam Romero VS Marek Ferench si svolgerà, presso la Polisportiva Sieci in via dei Mandorli. Per Romero si tratta del 3° match da professionista, dopo quelli disputati nel maggio e nell’ottobre del 2018.

I due pugili hanno debuttato nel professionismo nel 2018 e sono entrambi imbattuti, Romero è al terzo match in carriera, mentre Ferench al secondo. Obiettivo del Fighter allenato dal Maestro Antonio Carta della Boxe Valdisieve è di continuare il percorso vincente, mettendo in mostra la sua boxe aggressiva e muscolare. Romero e Ferench si affrontano sulla distanza delle 6 riprese, nella categoria di peso dei superleggeri.

Il match professionistico sarà preceduto da 8 match di pugilato Olimpico, protagonisti gli atleti delle società Boxe Valdisieve, Accademia Pugilistica Fiorentina e Boxe Mugello, oltre a pugili toscani e veneti. Inizio Manifestazione ore 21

Di seguito il programma completo della serata:

Raol Diani VS Vincelli Leonardo

Mirka del Pasqua VS Bertaggia Silvia

Hox ha Ledio VS Agrò Simone

Falaschi Gabriele VS Garofano Lorenzo

Maggi Jontatan VS Kwasy Amnkwaa

El Hidoudì Zakania VS De Rosa Ivan

Zappiello Niccolò VS Cecconi Lorenzo

Osmeni Rendom VS avversario da assegnare

Oruam Romero VS Marek Ferench