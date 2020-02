Rocco Còmmisso, l'uomo del Bronx ha tutto fuorché paura

ph courtesy Violachannel

Il presidente viola dopo Juve-Fiorentina si è sentito mancare di rispetto e non è il tipo che sta zitto: difende e difenderà il suo onore, quello della sua squadra e quello di Firenze

"Ancora non so bene come si fanno le cose qui in Italia. Se quella di Nicchi è una minaccia, serve da parte nostra una risposta riservata e formale. Per me l'organizzazione degli arbitri è come quella dei giudici, sapete quante critiche prendono i giudici negli USA e stanno zitti? Lo facciano anche loro...".

Così Rocco Còmmisso ai microfoni di Radio Bruno. Il riferimento è al botta e risposta con Marcello Nicchi, il presidente dell'Associazione italiana arbitri che a Coverciano, dopo le parole di fuoco del patron viola sull'arbitraggio di Juve-Fiorentina, ha detto che "non mi voglio esprimere troppo sulle parole del Presidente della Fiorentina, dico solo che gli arbitri italiani sono, usando un termine di chi lo ha usato, disgustati da questo comportamento".

C'è sconcerto nel Palazzo del calcio italiano. Il fatto è che a queste latitudini non sono abituati a sentire il presidente della Fiorentina andare così netto al bersaglio quando si sente vittima di una frode. Ma Rocco Commisso non è uno che subisce e zitto. È uno che nel Bronx e in America gode di ampio rispetto, figuriamoci se Nicchi e Nedved possono essere interlocutori da temere. Commisso domenica si è sentito preso in giro, e insieme ha avvertito che la sua squadra e Firenze, ormai la sua città italiana del cuore, non hanno avuto il rispetto che meritano.

Sensazioni bruttissime per chi negli Stati Uniti, un Paese molto più potente dell'Italia, è trattato con tutti gli onori. Sensazioni bruttissime per chi, come lui, da buon italoamericano aveva un debole proprio per la Juventus. Ma ora si sente fiorentino.

E chi compie, anche involontariamente, come sicuramente è il caso dell'arbitro di Juventus-Fiorentina, ingiustizie contro la squadra viola deve aspettarsi la reazione della dirigenza italo-americana. Persone che mettono il cuore in tutto quello che fanno ma tendono a reagire forte quando qualcuno gli manca di rispetto.

Non c'è niente da rimediare una tantum da parte degli arbitri, c'è soltanto da capire un certo tipo di mentalità. Commisso e Barone di fronte a quelle che sentono come ingiustizie non hanno paura, non stanno zitti, non temono rappresaglie.