​Robotica educativa, in Toscana formazione digitale degli studenti

Una rete per promuovere e diffondere le attività di robotica educativa nelle scuole

"La Toscana è un luogo di eccellenza dell'innovazione tecnologica e la Regione, in collaborazione con la Scuola Sant'Anna di Pisa e in accordo con l'Ufficio scolastico regionale, ha creato una rete per promuovere e diffondere le attività di robotica educativa nelle nostre scuole. Per l'anno scolastico in corso hanno aderito alla rete 192 scuole, il 39% di tutti gli istituti regionali, mentre al corso di formazione hanno partecipato circa 600 insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, dall'infanzia alla secondaria di II grado".

Lo ha detto Cristina Grieco, assessore regionale a istruzione, formazione e lavoro, intervenendo al convegno organizzato dalla Rete Regionale sulla Robotica Educativa che si è svolto oggi a Pontedera.

"Un'attenzione particolare alla formazione digitale degli studenti – ha aggiunto Grieco – che la Regione rivolge prima di tutto verso realtà svantaggiate dal punto di vista geografico o sociale, anche con l'obiettivo di favorire l'integrazione tra scuole di differenti territori, in modo da evitare l'isolamento didattico e culturale delle piccole realtà e per fornire ai più giovani strumenti di comunicazione efficaci e sicuri".

Accanto alla dotazione tecnologica è necessario implementare ambienti di apprendimento e metodologie didattiche innovative. "Per questo – ha concluso l'assessore - la Regione promuove azioni di sistema e progettazioni mirate. Tra queste possiamo ricordare "Scuole senza Zaino", i "Percorsi di educazione all'impronditorialità",'A bottega di invenzioni – laboratori FabLab nelle scuole'-progetto finalizzato ad offrire servizi personalizzati di fabbricazione digitale, in grado di realizzare in maniera flessibile e semi-automatica un'ampia gamma di oggetti-, realizzato dalla Rete delle Scuole dei Laboratori del Sapere Scientifico per la promozione di una didattica innovativa in ambito scientifico e matematico e che attualmente ha una rete regionale che conta 90 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il progetto ha dato vita anche ad una piattaforma web( www.regione.toscana.it/lss ) su cui sono presenti ben 52 progetti presentati dai laboratori scolastici".