Rischio ghiaccio mercoledì 7 gennaio, progressivamente più alto

Firenze, 6.1.2026 – La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala rischio neve in corso per tutta la giornata del 6 gennaio nelle zone Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana, neve a quote collinari (200-400 metri e localmente inferiori). Allerta gialla per rischio ghiaccio mercoledì 7 gennaio in tutti i comuni del territorio della Città Metropolitana di Firenze, fin dal primo mattino e più diffuso dalla sera.

Il transito sulla viabilità al momento è possibile esclusivamente solo con catene montate o pneumatici invernali. Si consiglia di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario.Si raccomanda prudenza alla guida.

Sul Raccordo Autostradale Siena-Firenze un tratto è temporaneamente chiuso in entrambi i sensi tra Impruneta e Tavarnelle a causa delle condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando la zona.Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con segnalazioni in loco.Sul posto il personale Anas per consentire la riapertura del tratto in sicurezza nel più breve tempo possibile.Dalle prime ore della mattina, intense nevicate hanno interessato alcuni dei settori autostradali di Toscana, Emilia Romagna e Friuli. Per questo motivo Autostrade per l'Italia ha attivato il proprio piano neve che ha visto l'impiego di circa 400 mezzi ed oltre 600 persone.

Le precipitazioni nevose risultano in riduzione e al momento si registrano deboli nevicate in:A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e CalenzanoA1 DirettissimaA1 Milano-Napoli tra Valdarno e FabroA14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e PesaroD14 Diramazione di RavennaIn relazione al progressivo miglioramento registrato delle precipitazioni, sono stati rimossi tutti i provvedimenti alla circolazione adottati nella mattinata, resesi necessari per consentire la piena operatività dei mezzi neve. In particolare alle ore 14:30 circa è stata rimossa la riduzione di corsie in prossimità di Firenze Nord in direzione Bologna, dove attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e dove al momento si registrano 10 km di coda.Nel corso delle prossime ore le nevicate tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori, ad eccezione del tratto romagnolo della A14 Bologna-Taranto dove potranno verificarsi residui fenomeni nevosi di debole intensità.Agli utenti che intendono mettersi in viaggio nelle prossime ore si raccomanda di informarsi costantemente prima e durante il viaggio circa le condizioni meteo e di viabilità.Autostrade per l'Italia ricorda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o, in alternativa, di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

L’ondata di maltempo e le nevicate che hanno interessato nelle prime ore di oggi diverse aree della Toscana hanno reso non percorribili numerose strade secondarie, impedendo il regolare svolgimento dei servizi di raccolta porta a porta in alcune zone.

Plures Alia ha messo in campo tutti i mezzi disponibili, con veicoli e operatori già operativi sul territorio, e sta monitorando costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo e della viabilità per garantire il ripristino dei servizi in piena sicurezza già a partire dal pomeriggio dell’Epifania.

Al momento si segnalano disservizi o mancate raccolte in alcune aree collinari di Fiesole; in alcune frazioni di Barberino Val d’Elsa, San Casciano e Figline; nel Mugello e a Vicchio lungo strade secondarie non percorribili; in Valdelsa, in particolare nelle zone collinari di Montaione e Montespertoli; e in Valdinievole, nell’area di Marliana.

Nel Comune di Firenze, Plures Alia opera in stretto coordinamento con la Protezione civile, impegnata nella salatura preventiva di lungarni, ponti e delle principali arterie, in particolare nella zona sud della città, per garantire la sicurezza della circolazione e dei servizi essenziali.

Dove le condizioni di viabilità lo consentiranno, i servizi di raccolta non effettuati nella mattinata saranno progressivamente recuperati nel corso del pomeriggio o nei prossimi giorni. In questi casi, i cittadini sono invitati a lasciare temporaneamente esposti i rifiuti, evitando nuovi conferimenti fino al passaggio dei mezzi.

Plures Alia continuerà a seguire l’evoluzione della situazione e ad aggiornare gli utenti attraverso i propri canali informativi.