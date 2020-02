Rintracciato un conducente ubriaco, coinvolto in un incidente stradale

L'uomo è risultato in stato di ebbrezza grave e alla guida senza patente

È rimasto coinvolto in un incidente e si è allontanato a piedi in apparente stato di ebbrezza. Rintracciato dalla Polizia Municipale, è risultato in effetti ubriaco e con patente sospesa. Si tratta di un 43enne alla guida di un'auto che ieri intorno alle 14.40 è stato coinvolto in un incidente in via Reginaldo Giuliani. Gli agenti del Reparto Infortunistica Stradale sono intervenuti sul sinistro, che ha coinvolto due veicoli lievemente danneggiati, e hanno accertato che uno dei due conducenti aveva abbandonato l'auto allontanandosi a piedi in apparente stato di ebrezza. Gli agenti hanno contattato la centrale operativa e l'uomo è stato rintracciato da una pattuglia del Reparto di Rifredi nella vicina via delle Panche. Accompagnato al comando è stato sottoposto all'etilometro e per due volte è risultato positivo (ebbrezza grave). Da ulteriori accertamenti è emerso che l'uomo guidava nonostante avesse la patente sospesa. Per lui sono scattate quindi le previste sanzioni a cui si è aggiunta anche quella per omesse informazioni all'altro conducente coinvolto nell'incidente.