Trovato dalla polizia stradale in provincia di Pistoia

A Pontepetri, in provincia di Pistoia, la Stradale ha rintracciato un anziano di Civitanova Marche che si era allontanato da casa il giorno prima; l’uomo è stato trovato nei pressi di un distributore di benzina, disorientato e in stato confusionale. Gli agenti lo hanno rassicurato per poi accompagnarlo negli uffici della Stradale di Pistoia, dove nel frattempo erano giunti i suoi familiari che hanno potuto così riabbracciarlo.