Riforma Bonisoli, Franceschini sferra il primo attacco: ritirati i decreti attuativi

Il nuovo ministro della cultura, che ha grande esperienza in questo dicastero, cerca di minimizzare: "Non c'è la volontà di disfare, semplicemente stiamo guardando con attenzione. Misura cautelativa perché sono decreti fatti ad agosto, a crisi politica già aperta"

Il nuovo ministro alla Cultura Dario Franceschini ha ritirato i decreti attuativi della riforma dell'ex ministro Bonisoli, quella riforma che tra l'altro prevede (o a questo punto avrebbe previsto?) l'accorpamento della Galleria dell'Accademia con gli Uffizi. "Non c'è la volontà di disfare - ha detto cercando di minimizzare Franceschini oggi a Roma a margine della cerimonia dei 150 dell'Associazione italiana editori - è solo una misura cautelativa perché si tratta di decreti fatti in agosto, a crisi politica già aperta. Semplicemente, stiamo guardando con attenzione".

Parole prudenti ma abbastanza chiare. Franceschini farà di tutto per disattivare la riforma Bonisoli, ma ancora non è del tutto chiaro cosa potrà fare, o almeno il ministro non lo fa trapelare all'esterno. I suoi tecnici stanno in queste ore lavorando alacremente per trovare il bandolo della matassa.

Dario Franceschini, 61 anni, è un uomo di peso nel Governo Conte. Già vicesegretario e segretario nazionale del Pd, capogruppo a suo tempo anche dell'Ulivo alla Camera, presidente del gruppo Pd, sempre a Montecitorio. Nel 1999, quindi venti anni fa, la sua prima esperienza di Governo: sottosegretario alla presidenza del Consiglio con D'Alema II e Amato II, poi ministro per i Rapporti con il Parlamento nel governo Letta e ministro dei Beni e delle Attività culturali nei governi sia Renzi che Gentiloni.

https://www.nove.firenze.it/riforma-o-controriforma-bonisoli-nardella-confida-nel-ministro-franceschini.htm

https://www.nove.firenze.it/musei-bonisoli-riforma-la-galleria-dellaccademia-di-firenze.htm