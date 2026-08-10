La politica del "Dopo di noi" alla Festa dell'Unità

In un'epoca in cui il confronto sembra essersi ridotto a uno scontro di pixel sui social, ha ancora senso cercare l'aggregazione fisica? La risposta arriva dalle Feste dell'Unità, che rivendicano lo spazio della piazza come il luogo dove il cibo nutre il corpo e il dibattito sveglia le coscienze.

A Limite sull'Arno, il fischio d'inizio al Campo dei Meli non è stato affidato a un semplice brindisi, ma a un atto di solidarietà concreta. Dedicare l'apertura a una raccolta fondi per la Fondazione Dopo di Noi e l'Associazione Noi da Grandi Onlus significa dare un volto umano a sigle spesso percepite come distanti. Qui, l’acronimo PNRR ha smesso di essere burocrazia per diventare speranza: si è discusso di come i fondi europei possano tradursi in progetti di autonomia reale per le persone con disabilità nell'Empolese Valdarno Valdelsa.

Portare la complessità del PNRR a una cena di solidarietà è una mossa giornalisticamente e politicamente potente: abbatte le mura dei palazzi istituzionali e permette ai cittadini di toccare con mano come le scelte amministrative impattino sulla vita delle famiglie.

«La Festa de l'Unità rappresenta da sempre un momento importante di partecipazione democratica e di incontro per tutta la comunità. Un'occasione per confrontarsi sui temi dell'attualità, valorizzare il lavoro delle associazioni e vivere insieme due settimane di socialità, cultura e impegno civile» spiega Michele Puccioni, segretario PD locale.

Le manifestazioni di Certaldo e Limite si sono confermate laboratori per istanze che la politica nazionale fatica ancora a metabolizzare. Sulla Terrazza Calindri a Certaldo, il dibattito si accenderà sulla salute mestruale e la Tampon Tax con l'associazione "Tocca a Noi", portando il corpo e le sue necessità economiche al centro della scena. A Limite, invece, la Senatrice Ylenia Zambito ha sollevato il velo su una patologia tanto diffusa quanto ignorata: la fibromialgia, analizzandola attraverso uno "sguardo di genere" fondamentale per comprendere il dolore cronico femminile.

Questi temi rappresentano una rottura con il passato: la politica locale evolve, uscendo dai confini tecnici dei bilanci per farsi carico di "bisogni invisibili". Rendere pubblico ciò che è sempre stato considerato privato è il primo passo per trasformare una condizione individuale in un diritto garantito.

Nonostante il forte radicamento nel borgo, lo sguardo di queste piazze resta orgogliosamente internazionale. Certaldo ha scelto come bussola il claim "Dalla parte giusta della storia", ospitando il dibattito "Flotilla, in viaggio per Gaza" con Arturo Scotto e Paolo Romano. Parallelamente, Fucecchio trasformerà la zona del Palazzetto dello Sport in un presidio per i diritti umani e la libertà di espressione, temi che scuotono l'opinione pubblica globale.

Questa capacità di connettere il micro-locale al macro-globale dimostra che la comunità non è un'isola: "stare dalla parte giusta" inizia con la consapevolezza di ciò che accade oltre i confini, portando le grandi crisi del nostro tempo a un livello di discussione accessibile a tutti.

Se i dibattiti sono il cervello di queste feste, il volontariato ne è il cuore pulsante. Associazioni come la Croce Rossa, la Pubblica Assistenza Croce d'Oro e la Vigilanza Antincendio Boschivi non offrono solo supporto logistico, ma praticano quotidianamente quella che Saverio Tommasi e l'assessora regionale Monia Monni hanno definito a Certaldo la "Grammatica della cura". È un impegno che si traduce anche in sostegno economico diretto: a Limite, ad esempio, parte dell'incasso della serata "Disco 80" è stata devoluta proprio alla sezione locale della VAB. Il volontariato si intreccia con la festa attraverso pilastri fondamentali:

Sicurezza e Formazione: Dimostrazioni pratiche di manovre salvavita aperte a tutti i cittadini.

Dimostrazioni pratiche di manovre salvavita aperte a tutti i cittadini. Solidarietà Finanziaria: Devoluzione di parte dei proventi a realtà di protezione civile e assistenza.

Devoluzione di parte dei proventi a realtà di protezione civile e assistenza. Integrazione Sociale: Creazione di uno spazio intergenerazionale sicuro che combatte la solitudine.

Creazione di uno spazio intergenerazionale sicuro che combatte la solitudine. Presidio del Territorio: Un impegno costante per la tutela ambientale e sociale, anche fuori dal periodo festivo.

L'impegno civile richiede un collante, e questo collante è la cultura pop. A Limite sull'Arno, la memoria storica sarà celebrata con le proiezioni del Gruppo Fotografico Limite e la presentazione del volume Ritratti di donne 4, mentre Certaldo darà spazio alla narrativa locale con il libro Coccomiao di Lucia Mostardini.

Che si tratti di un DJ set in vinile anni '80 o di una presentazione letteraria, la cultura funge da mediatore: rende l’attivismo meno austero e più inclusivo. La gastronomia e la musica non sono contorni, ma gli strumenti che permettono a persone con storie diverse di sedersi allo stesso tavolo e, tra una portata e l'altra, riscoprirsi parte di una comunità.

Le iniziative politiche delle prossime settimane ci dicono che la partecipazione non è affatto morta; ha solo bisogno di spazi autentici, lontani dai filtri degli algoritmi. Queste feste dimostrano che quando la politica sposa la solidarietà e la cura, riesce ancora a mobilitare le energie migliori della società. È un modello che mette il "noi" davanti all' "io", suggerendo una via per il futuro della convivenza civile.