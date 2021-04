Rientro a scuola il 26 aprile, cosa succederà in Toscana?

Firenze, 20 aprile 2021 - “Il 26 aprile 168 mila studenti toscani delle superiori potrebbero rientrare in presenza al 100%. Per non sprecare questo ritorno affidiamoci all’esperienza dei dirigenti scolastici. Il governo e gli enti locali garantiscano a loro volta test rapidi e salivari e piano trasporti pubblici efficace” ha dichiarato l'ex sottosegretario Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino e capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera.

“In Toscana sono quasi 168 mila gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che il 26 aprile potrebbero tornare in aula al 100%. Per fare in modo che tutti questi studenti possano tornare in classe in sicurezza, è assolutamente necessario affidarsi ai dirigenti scolastici. Solamente loro possono sapere cosa è meglio per il proprio istituto e come garantire la piena sicurezza ai ragazzi, scaglionando, ad esempio, gli orari di ingresso e di uscita. Il Governo, però, garantisca test rapidi e dia avvio ai test salivari mentre gli enti locali, a loro volta, potenzino il trasporto pubblico, vero tallone di Achille in passato, anche con accordi con i bus turistici” ha continuato il deputato.

“Non sprechiamo questa preziosa occasione, lavoriamo tutti assieme per fare in modo che i ragazzi possano finalmente tornare tutti in presenza fino al termine dell’anno scolastico. Non possiamo assolutamente più permetterci nuove chiusure o quarantene generalizzate” ha concluso Toccafondi.