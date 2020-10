Riders, l'impegno dei Giovani Democratici fiorentini

Gloria Mugnai, segretaria metropolitana: "Lunedì 2 novembre iniziativa sulla nostra pagina Facebook, parteciperanno Yftalem Parigi, rappresentante dei Riders per il Nidil Cgil, Dario Nardella, sindaco di Firenze, e Marco Miccoli della Segreteria nazionale"

Gloria Mugnai, segretaria metropolitana dei Giovani Democratici Firenze, sottolinea l'impegno a favore della categoria dei riders. "Oggi - sottolinea in una nota - abbiamo partecipato alla manifestazione dei riders contro l'accordo truffa siglato tra Assodelivery, l'associazione datoriale delle aziende di food delivery, e il sindacato di comodo UGL che peggiora le condizioni dei fattorini in tutto il settore, mantenendo il cottimo e bloccando l'introduzione di una paga oraria prevista dalla legge 128/2019, in linea con i livelli salariali stabiliti dai contratti collettivi nazionali dei settori che prevedono la figura del fattorino. Di fronte ad un mondo che è cambiato - prosegue Mugnai - e nel quale nuove forme di lavoro si stanno affermando con sempre maggior forza, spesso la politica non è stata in grado di interpretare i mutamenti in atto. Oggi siamo scesi in piazza per unire la nostra voce a quella di tutti coloro che chiedono maggiore tutele e diritti. Se è vero che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro allora non possiamo accettare che oggi ci siano persone a cui vengono negati diritti fondamentali. Il 2020 è anche l’anno in cui ricorrono i 50 anni dalla approvazione della famosa L. 300/1970 meglio nota come Statuto dei Diritti dei Lavoratori. Oggi - evidenza ancora Gloria Mugnai - i tempi sono maturi per un nuovo Statuto dei Lavoratori che tenga insieme il vecchio e il nuovo mondo del lavoro ma sempre mettendo al centro la dignità di tutte quelle persone che per vivere devono lavorare. Per questo abbiamo deciso di prenderci un impegno in prima persona organizzando una iniziativa per lunedì 2 novembre sulla nostra pagina Facebook e a cui parteciperanno Yftalem Parigi, rappresentante dei Riders per il Nidil Cgil, Dario Nardella, sindaco di Firenze, e Marco Miccoli, responsabile lavoro della segreteria nazionale del Partito Democratico. Questi lavoratori hanno bisogno di risposte e ne hanno bisogno adesso", conclude la segretaria metropolitana dei Giovani Democratici Firenze.