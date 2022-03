Rider morto a Livorno

“Ennesimo morto sul lavoro che la Toscana piange, è inaccettabile e ci chiama tutti ad un impegno maggiore per arginare queste tragedie”. Queste le parole dei segretari regionali della UIL Toscana, Paolo Fantappiè, e della Uiltrasporti Toscana, Michele Panzieri, alla notizia del rider morto ieri in un incidente a Livorno mentre stavo effettuando delle consegne.

“Quella dei rider è una categoria su cui, sia a livello nazionale che soprattutto in Toscana, qualcosa è stato fatto per garantire contratti e tutele - aggiungono Fantappiè e Panzieri - La strada però, come insegna la cronaca terribile di quest’ultimo fatto accaduto a Livorno, è ancora molto lunga. Serve un grande senso di responsabilità della parte datoriale, a questi lavoratori deve essere applicato il contratto della logistica, l’unico ad oggi in grado di garantire orari consoni e carichi di lavoro umani. Chiediamo inoltre alle aziende, perché finora lo hanno fatto solo alcune realtà locali, di sottoscrivere il protocollo "etico" firmato con il Presidente della Regione e l'assessorato regionale al lavoro pochi mesi fa e che stiamo implementando insieme alla Regione per garantire ai rider formazione, diritti e sicurezza. Questi sono atti concreti che possono e devono essere applicati fin da subito, senza aspettare la prossima tragedia”.

“Basta parole. Tutti dobbiamo adoperarci per garantire più sicurezza e dignità a tutti i lavoratori. Se gli interventi normativi, come quello assunto dalla Toscana proprio per i lavoratori delle piattaforme digitali, sono un primo passo necessario, serve che tutti lavoriamo ad azioni ancora più incisive. Una società civile può dirsi davvero tale se difende e tutela l’accesso al lavoro ma anche e soprattutto la dignità della persona e il suo diritto alla sicurezza, quale che sia l’occupazione che svolge”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, appresa la notizia che nell’incidente stradale a Livorno a perdere la vita è stato un giovane rider di poco più di trent’anni.