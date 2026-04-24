Ricorsi contro la nuova pista dell'aeroporto, udienza al Tar a ottobre

Udienza del TAR Toscana prevista per il prossimo 22 ottobre sui ricorsi in merito alla realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Firenze.

Il commento di Damiano Sforzi, candidato sindaco alle elezioni amministrative di maggio con AVS, Movimento 5 Stelle, PD e PerSesto:“Comunque vada il Comune di Sesto Fiorentino sa da quale parte stare e continuerà ad opporsi in ogni sede, qualunque sia il risultato. Da sempre lavoriamo per difendere il nostro territorio perché sappiamo che questo è un progetto sbagliato sotto tutti i punti di vista: ambientale, politico e tecnico. Confidiamo che il TAR prenderà la decisione giusta.”