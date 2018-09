Residenze d'epoca in vendita: Toscana regione top per numero di casali

A Padova la più cara a 9 milioni, la , mentre in Puglia si trova in vendita addirittura un intero villaggio di trulli

Dal Medioevo al Rinascimento l’Italia è stata la culla della cultura e dell’architettura e, nel corso degli anni, vi sono state edificate ville e dimore che oggi sono considerate patrimonio storico del Paese. Alcune di esse sono edifici pubblici o proprietà di enti e fondazioni, mentre altre sono acquistabili da privati desiderosi di immergersi in atmosfere d’altri tempi. Su Subito, piattaforma n. 1 in Italia per comprare e vendere con oltre 8 milioni di utenti unici mensili*, sono infatti oltre 1.000 gli annunci di residenze d’epoca per un valore superiore al milione di euro. La regione che vanta le ville più sontuose è il Veneto, tanto che nella classifica delle 5 più care d’Italia con cifre che toccano i 9 milioni di euro, tre sono nella città di Padova.

Al primo posto troviamo infatti a Padova un intero palazzo cielo-terra di 2.000mq in pieno centro storico, nelle immediate vicinanze del Teatro Verdi, che può essere suddiviso tra varie unità sia abitative sia commerciali. Sul secondo gradino del podio ancora Padova con una villa a Noventa Padovana, mentre al terzo posto San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) dove si cela una prestigiosa villa del 1.800 di 3.000 mq tra Villa Principale, Casa del Custode, magazzini deposito, cantine e garage, protetta da antiche mura di cinta che racchiudono uno splendido parco di 20.000mq. Al quarto posto torniamo a Padova, ai piedi dei colli Euganei, con una prestigiosa villa palladiana dalle ampie metrature, di notevole pregio con barchessa, annessi, ricoveri e magazzini per un totale di oltre 5 ettari. Sull’ultimo gradino del podio ecco che spicca infine la riviera di levante della bellissima Liguria, dove a Lerici è in vendita una villa indipendente in stile liberty dei primi anni del '900 con incantevole vista mare: il complesso residenziale comprende inoltre un parco secolare di ulivi e cipressi di 3.000mq, un belvedere su due livelli affacciato sul Golfo dei Poeti che da Lerici arriva al borgo di Portovenere e un bosco di lecci di 6.000mq, che arriva al mare sulle spiagge di S. Giorgio.

Analizzando gli oltre 56 milioni di ricerche effettuate su Subito nella categoria Immobili nella prima metà del 2018, emerge una fotografia degli italiani che sempre più desiderano abbandonare la frenesia della città e preferiscono ritirarsi in casali d’epoca in mezzo alla natura per iniziare una nuova vita, un’attività in proprio o semplicemente per riprendersi dalla routine nei grandi centri urbani. Sono infatti ben 6.5 milioni le ricerche per acquistare una delle 80.000 ville o casali presenti su Subito e 3.8 milioni quelle per essere tra coloro che diventeranno proprietari di uno dei 45.000 terreni o rustici da ristrutturare.

La Toscana è la regione dove si trovano il maggior numero di casali e addirittura un’intera casa colonica immersa nel suggestivo paesaggio collinare della Val di Chiana, in provincia di Arezzo. Una superficie di oltre 3.000 mq suddivisa tra più edifici costruiti in mattoni e pietra, tipici dell’architettura toscana. Sempre nel centro Italia è possibile scovare delle vere e proprie chicche come un’antica e caratteristicaabbazia ubicata in una zona panoramica e immersa in un bosco secolare di pini marittimi a Vallefoglia in provincia di Pesaro Urbino: una chiesa, una grande casa canonica e un casolare di campagna in vendita a 500.000€.

La Puglia è invece la patria per eccellenza dei trulli che sono acquistabili in tutta la regione e che sono sempre più richiesti come seconda casa o come investimento per un’attività turistica. A Gallipoli è in vendita a 1.8 milioni di euro addirittura un intero villaggio di 28 trulli da ristrutturare, 400.000mq con 1.200 alberi di ulivo, 40 ettari di terreno e una masseria da 800mq.

Non mancano infine i mulini, strutture adiacenti ai corsi d’acqua che sono stati riconvertiti in abitazioni: sono circa 200 quelli presenti su Subito tra rustici di pregio e ruderi da ristrutturare. Uno dei più belli è unantico mulino funzionante dal 1.200, all’epoca proprietà del Patriarcato di Aquileia e oggi completamente ristrutturato da un importante architetto che lo ha trasformato in un meraviglioso edificio da 650mq nella zona di Cervignano del Friuli a Udine.

E se per l’acquisto di un terreno o rustico si possono arrivare a spendere anche 2 milioni di euro, per chi vuole regalarsi un sogno e diventare proprietario di una dimora d’epoca, è possibile trovare su Subito anche soluzioni più accessibili ma altrettanto suggestive. Ad esempio in Toscana, in provincia di Grosseto, si trova un’antica torre medievale del 1.300 in vendita a 260.000€, mentre nelle Marche, in provincia di Fermo, è possibile acquistarne un’altra registrata come edificio storico parte addirittura delle antiche mura di cinta del paese di Monterubbiano a 100.000€, garantendosi così una vista sul panorama da cartolina dei Sibillini da un lato e della distesa marina dall’altro.