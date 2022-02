Residenti Zona Teatro Comunale, stasera la Passeggiata

Oggi mercoledì 2 febbraio 2022 alle 19 i consiglieri De Blasi e Masi rispondono all’appello dei cittadini, partecipando alla passeggiata di sensibilizzazione per ottenere più sicurezza nella zona, colpita negli ultimi mesi da continui raid vandalici contro le auto parcheggiate, furti nelle auto, furti di auto, furti in appartamento, furti negli esercizi commerciali e addirittura aggressioni a persone.

La passeggiata partirà da piazza Vittorio Veneto, per poi continuare in Corso Italia, via Magenta, via Solferino, via Garibaldi, via Montebello, viale Fratelli Rosselli, via il Prato, per finire nella piazzetta di fronte all'hotel Villa Medici.

"Doveroso da parte di tutte le forze politiche ascoltare le ragioni e le richieste dei residenti della zona che hanno paura di uscire di casa dopo il tramonto, vogliamo una città più sicura" dichiarano i due consiglieri.