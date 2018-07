Renzi in TV con le bellezze di Firenze: interrogazione su autorizzazioni e budget

Tommaso Grassi, capogruppo di Firenze riparte a sinistra, chiede: “Chi ha autorizzato le riprese? E quanto ha guadagnato il Comune dall'utilizzo dell'immagine di Firenze?"

“Matteo Renzi sta preparando, insieme all'amico Lucio Presta, 8 puntate su Firenze. Non lo dico io, ma tutti i principali quotidiani. Il bello è che si apprende che saranno tutte girate in esterno e che parte del materiale è già stato registrato. Peccato che al Comune di Firenze non vi sia traccia di autorizzazioni e che neppure in Consiglio comunale si riesca a saperne qualcosa” così Tommaso Grassi, capogruppo di Firenze riparte a sinistra, attacca il Partito Democratico. E spiega: “Non esiste per ora traccia né di documenti o di richieste in denaro per l'utilizzo dell'immagine di Firenze. Non sarà mica perché c'è un ex sindaco a fare da Cicerone, che hanno ricevuto uno sconto del 100% su qualsiasi diritto della città?”.

“Mi auguro solo - conclude Grassi - che questa sia una svista e che in qualche cassetto nascosto in Palazzo Vecchio ci sia un lauto assegno della società Arcobaleno 3, che per diffondere nel mondo le bellezze di Firenze abbia generosamente contribuito”.