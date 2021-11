Renny Music Club sapore di Brasile

Prosegue la programmazione invernale del Renny Club di Firenze alternando musica con generi diversi, teatro e altre attività come mostre ed esposizioni. Quattro gli appuntamenti questa settimana. L’evento clou è una novità per Firenze e la Toscana: per il ciclo Renny Music Club direttamente dal Brasile domenica 28 novembre arrivano i 𝗣𝗲́ 𝗻𝗼 𝗖𝗵𝗮̃𝗼 per suonare dal vivo il 𝗙𝗼𝗿𝗿𝗼̀, l'espressione più autentica della cultura del Nordest brasiliano; un genere musicale caratterizzato da una molteplicità di ritmi (baiao, xote, xaxado, arrasta-pé, frevo) attraverso il quale si raccontano, in una forma poetica genuina e popolare, l'allegria e le sofferenze di un popolo che vive in una terra difficile ma allo stesso tempo affascinante.

Fra i numerosi stili della musica popolare brasiliana, il Forrò è quello più ballato in tutto il Brasile, anche nelle principali città dove sta conoscendo un momento di grande evoluzione. Attualmente sta prendendo campo anche in Europa dove si organizzano molti festival ed eventi ad esso dedicati. Negli ultimi anni molti appassionati di musica e danza si stanno avvicinando al Forró anche in Italia. Il gruppo 𝗣𝗲́ 𝗻𝗼 𝗖𝗵𝗮̃𝗼 si propone di presentare all'attenzione del pubblico italiano ed europeo proprio quel lato meno noto, ma forse più autentico della cultura popolare del Brasile.

Il repertorio è costituito dai classici del forró tradizionale, chiamato pé de serra, impreziosito dai brani originali della cantante baiana Mariane Reis. La formazione è quella canonica con fisarmonica, triangolo e zabumba, arricchita dalla presenza della chitarra a 7 corde, strumento tipico della musica brasiliana: 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻𝗲 𝗥𝗲𝗶𝘀 voce e triangolo; 𝗠𝗼𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗼 alla fisarmonica; 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶 alla chitarra 7 corde e 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗩𝗮𝗰𝗰𝗮𝗿𝗶 alla zabumba.

I concerti di Pé no chão sono, ormai da alcuni anni, momenti di gioia collettiva, occasioni di incontro fra persone di origini diverse, divertimento puro e scambio culturale.

Orario di inizio 20:00. Ingresso gratuito, riservato ai soci Renny Club Firenze / Tuballoswing CSI – Centro sportivo italiano (tessera 10 euro. Validità della tessera: fino al 31/12/2022). Per tesserarsi www.renny.club .All’ingresso verrà richiesto il green pass (nel rispetto della normativa vigente)

Gli appuntamenti della settimana però inizieranno con “Lasocial del Mercoledì by Tuballoswing”, il consueto e imperdibile mercoledì sera travestito da Sabato sera, da 11 anni ritrovo infrasettimanale atteso da tutti i ballerini di Swing in città.

Giorno scelto pensando alle parole di Franky Manning, padre delle Danze swing e definito Ambasciatore del Lindy Hop, che una volta ebbe a dire: “North River Bar, un piccolo locale a Tribeca, aveva iniziato a fare serate di ballo il mercoledì. Questo stravagante posticino e il Cat Club erano le uniche due serate di ballo fisse in città a quei tempi, e noi ci affollavamo tutti lì, sollevati e felici di poter avere la nostra dose di swing infrasettimanale.” Oltre a musica anni ‘20/’40, giochi, gare, e inziative culturali a cura del Team Tuballo!

Venerdi 26 Novembre concerto dal vivo e a seguire Djset. Alleore 22 salirà sul palco la 𝗟𝗮𝘀𝘁 𝗠𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲𝗗𝗶𝗿𝘁𝘆 𝗕𝗮𝗻𝗱 per un concerto live.

La 𝗟𝗮𝘀𝘁 𝗠𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲 𝗗𝗶𝗿𝘁𝘆 𝗕𝗮𝗻𝗱 si è formata nel dicembre del 2002. In pochi mesi ha iniziato un’intensa attività live che ancora oggi, dopo più di un decennio, la vede impegnata assiduamente a portare in giro in locali, piazze, feste ed eventi di ogni genere uno show elegante e coinvolgente ispirato al rock’n’roll, rhythm & blues e pop degli anni ’50 e ’60. Il sound caratterizzato da uno stile old school autentico e ricercato, una performance energica e spontanea, l’attenzione alla strumentazione ed al look contribuiscono a ricreare nei concerti un impatto sonoro e visivo d’altri tempi.

La composizione prevede: 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗼 all voce; 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻𝗲 alle chitarre; 𝗟𝘂𝗰𝗮 al contrabbasso e basso Fender e 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻𝗲 ‘𝗩𝗶𝗴𝗻𝗼’ 𝗩𝗶𝗴𝗻𝗼𝗹𝗶 alla batteria e alle percussioni.

Concluso il concerto spazio ancora alla musica con il djset curato da 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐃𝐣. Lucille è dj e speaker radiofonica da più di vent'anni in storiche emittenti FM toscane e web radio internazionali, inizia il suo percorso a Novaradio a fine anni '90, dove trasmette fino all'inizio degli anni 2000, quando inizia la sua collaborazione con Controradio, dov'è tuttora speaker e dj. È inoltre autrice di programmi, speciali e documentari radiofonici e interviste ad artisti di fama nazionale e internazionale.

Esperienza pluriennale nel settore tecnico della radiofonia, montaggio audio, produzione di jingle e spot radiofonici, regia radiofonica, podcasting. Realizza regolarmente speciali e documentari radiofonici ed interviste ad artisti di fama nazionale e internazionale. Collezionista di dischi e esperta in storia del rock e della musica afroamericana. Attualmente conduce il Soul Lucille Show con John Sinclair, in onda su Controradio FM e su Radio Free Amsterdam.

Sabato 27 novembre alle 21,30 è il momento di “SUSHI -Cruda improvvisazione su un letto di ... riso”: lospettacolo di improvvisazione teatrale acura di AreaMista sempre nuovo ma che assicura sempre il divertimento. Dopo lo straordinario successo della prima serata torna l'appuntamento con lo spettacolo di improvvisazione teatrale di AREAMISTA giunto alla sua 10 stagione.

Biglietto a 10 euro acquistabili qui: https://bit.ly/3DucuYr

Renny Club - Renny Renaissance Firenze APS Via Baracca 1/F Firenze