Reggello: la Rassegna dell'Olio Extravergine entra nel vivo

Dal 31 ottobre al 3 novembre, quattro giorni per degustare “l’oro verde”. Domani la 44^ Corsa dell’Olio

REGGELLO – Entra nel vivo a Reggello la 46^ edizione della Rassegna dell’Olio Extravergine d’Oliva di Reggello, organizzata dal Comune con il sostegno dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. La rassegna, partita oggi, si protrarrà fino al 3 novembre in piazza Aldo Moro ed in tutto il centro storico del capoluogo. Domani, venerdì 1 novembre e fino alla fine della manifestazione saranno aperti gli stand per la degustazione e la vendita dell’olio novo.

Alle 9 prenderà il via la 44^ edizione della “Corsa dell’olio. I tre frantoi”gara podistica competitiva di 16,3 km con partenza alle 9 l’iniziativa è a cura del Gruppo Podisti Resco. All’arrivo della competizione, alle 11 circa, è prevista la degustazione di olio a cura di Anapoo. Sempre alle 9 per chi non ama la competizione ci sarà più tranquilla la “Eco passeggiata fra gli olivi”. Entrambi gli eventi sono organizzati dall’Associazione Podisti Resco.

Alle 16 allo spazio cooking ci sarà la conferenza di Esther Diana “L’olio tra storia, credenze popolari e medicina” .

Ricordiamo anche che sia venerdì che sabato dalle 10,30 alle 18,30 ANAPOO curerà due momenti di grande visibilità per il prodotto e per tutto il territorio: le due degustazioni guidate al centro “The Mall” a Leccio.

Venerdì sabato e domenica sono previste anche le visite ai frantoi: venerdì con sosta al museo di Cascia (partenza ore 15 venerdì e sabato, domenica ore 10,30 prenotazioni al numero 0558669236, informazionituristiche@comune.reggello.fi.it).

Sabato alle 9,30, con replica domenica, partirà l’escursione con e-bike “Oliveti by bike” alla quale si può anche partecipare con la propria bici (prenotazioni 0558669236 informazionituristiche@comune.reggello.fi.it). Saranno aperti tutti gli stand e ci sarà anche il tradizionale mercato settimanale. Sabato alle 20,30 da non perdere nello spazio ristorazione la cena “Olio e Pro Loco” cura della proloco Reggello e Cascia (prenotazioni info@prolocoreggellocascia.it).

Domenica oltre agli stand aperti, ci sarà anche il mercato “I nostrali” con prodotti biologici del territorio e dell’artigianato. E proseguiranno le passeggiate, escursioni e degustazioni. Segnaliamo, inoltre al Museo Masaccio d’Arte Sacra di Cascia la presentazione del ciclo di Narrazioni “Dipingere a Parole”, progetto finanziato dal Sistema Museale Chianti Valdarno. Protagonista sarà Maria Italia Lanzarini con la performance “Angeli di Terra” per presentare il Trittico di San Giovenale l’opera, attribuita proprio al Masaccio, è sicuramente la più significativa presente al Museo. Per l’occasione sarà anche presentato il libro “Dipingere a parole. Storie Circolari del Chianti e del Valdarno” (ed Masso delle Fate) a cura di Silvia Mascheroni, Nicoletta Matteuzzi e Maria Grazia Panigada.

Non mancheranno neanche le iniziative per i più piccoli tra queste segnaliamo venerdì sabato e domenica dalle 14,30 alle 18,30 i laboratori creativi per bambini “Il gioco dell’olia e colora (con) la natura”. Sabato e domenica negli stessi orari ci saranno i laboratori di cucina per bambini ed, infine domenica ci sarà “Piccoli assaggiatori crescono!) un tour (alle 15 ed alle 17) con bus per scoprire come nasce l’olio d’oliva in frantoio (gradita prenotazione tel. 0558669236 informazionituristiche@comune.reggello.fi.it.