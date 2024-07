Referendum: le firme di sottoscrizione anche online

E’ finalmente operativa la piattaforma pubblica di raccolta firme per referendum abrogativi e proposte di legge di iniziativa popolare. Invitare i cittadini a svolgere una funzione legislativa non è più questione di apparati organizzativi molto impegnativi che, soprattutto qualche decennio fa, hanno riguardato tematiche che hanno molto cambiato la nostra società (si pensi a divorzio e aborto negli anni ‘70 del secolo scorso). Ad oggi, sulla piattaforma "Referendum e iniziative popolari”, sono già disponibili, in attesa della firma online, proposte referendarie per:

abolire la cosiddetta autonomia differenziata

modificare il sistema elettorale (4 proposte)

abolire la caccia

abolire il diritto di passaggio dei cacciatori nei fondi privati

abolire gli allevamenti intensivi

abolire l'uso di animali nella sperimentazione scientifica

abolire l’uso di animali in circhi e manifestazioni pubbliche

tre proposte di legge di iniziativa popolare per la democrazia interna dei partiti.

Ieri in Piazza Duomo a Firenze, sotto alla sede della Presidenza della Regione Toscana, Cgil e Uil hanno tenuto un punto di raccolta delle firme per il referendum abrogativo della Legge sull'Autonomia Differenziata (che è possibile anche firmare online. Erano presenti e hanno firmato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Segretario Generale della CGIL Toscana Rossano Rossi, il Segretario Generale della UIL Toscana Paolo Fantappiè. C’era con loro e ha firmato anche il segretario del Pd regionale Emiliano Fossi.

Ha detto Rossi: “In questo provvedimento del Governo non va bene nulla e va abrogato. Il nostro Paese andrebbe ricomposto e riunito perché già ci sono troppe diseguaglianze a livello geografico e di classe sociale, diseguaglianze che rischierebbero di allargarsi ulteriormente, così come sul mercato del lavoro si rischierebbe il ritorno di gabbie salariali. Siamo di fronte a una sorta di secessione dei ricchi, ma contro questo disegno c’è in campo una vasta rete di sindacati, partiti, associazioni e società civile che si sta mobilitando, e andremo fino in fondo”

Ha spiegato Fantappiè: “Una legge sbagliata, che divide ancora di più il nostro Paese e aumenta le diseguaglianze già presenti, non portando uno sviluppo uniforme per l’Italia. Sono decine le materie che verrebbero devolute alle regioni, cioè trattate singolarmente da ogni regione: dalla sanità all’istruzione, passando per il commercio con l’estero o la previdenza complementare. Tutte materie importanti che devono essere gestite a livello centrale, non è possibile che ognuno gestisca il proprio pezzo. Ci stiamo muovendo verso una federazione di Stati, abbandonando la Repubblica”