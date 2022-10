Recruiting Day Personale addetto all'assistenza

Il gruppo Sereni Orizzonti – tra le prime tre realtà in Italia nella costruzione e gestione di residenze per anziani, con 80 Rsa e più di 5 mila posti letto in Italia e all’estero – ha attivato le procedure di ricerca di personale addetto all’assistenza da impiegare nelle strutture presenti in Toscana e in Emilia-Romagna.

Le strutture di Sereni Orizzonti in cui verrà inizialmente inserito il nuovo personale reclutato si trovano a Firenzuola, molto vicino al comune di Monghidoro (Bo) e a Pianoro (Bo). Le altre strutture del Gruppo si collocano in tutta la regione Toscana (in provincia di Firenze, Lucca, Pistoia e Livorno) ed Emilia-Romagna (in provincia di Piacenza e Bologna).

La giornata di reclutamento si terrà il 13 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 16:00 presso la CRA “Valleverde” di Pianoro (Bo), in Via Marzabotto, 23.

Nel dettaglio, le opportunità di lavoro disponibili riguardano le seguenti figure:

Operatori Socio-Sanitari;

Addetto alla Assistenza di Base;

Operatore Socio-Assistenziale;

Infermieri

Per partecipare all’evento di reclutamento è necessario prenotarsi al numero 055.8101271 o tramite e-mail all’indirizzo firenzuola@sereniorizzonti.it.

È possibile prendere contatti per eventuali chiarimenti. Durante la giornata di selezione, i profili idonei sosterranno un colloquio conoscitivo con i responsabili.