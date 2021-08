Reclusione in casa: la promette Giani ai non vaccinati

Fa un certo effetto l’odierna agenzia Ansa:"Lotterò fino alla fine con coloro che non si vogliono fare il vaccino. Il nostro è un atteggiamento di assoluto rispetto fino al 30 settembre, dopo tiriamo le somme della nostra campagna vaccinale e chi non ha fatto il vaccino non ha più scuse". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, aggiunge l’agenzia. "Dopo quella data - ha sottolineato - chi non ha fatto il vaccino sta a casa: queste persone non si provino a venire nei luoghi pubblici perché la loro non vaccinazione per scelta è una cosa inconcepibile nell'economia e nell'interesse di una comunità che vuole superare l'emergenza sanitaria".

Ci si chiede se i poteri di cui il presidente disporrebbe siano in capo alle sue competenze ordinarie o derivino da anticipazioni provenienti da Palazzo Chigi.