Reading teatrale su Ivan Bruschi, antiquario e collezionista

Il 6 gennaio dalle ore 17,00, la Fondazione Bruschi, amministrata da UBI Banca, offrirà la visione gratuita

Arezzo, 5 gennaio 2021 – In occasione dell’Epifania, domani 6 gennaio dalle ore 17,00, la Fondazione Bruschi, amministrata da UBI Banca, offrirà la visione gratuita, attraverso i propri canali social, del reading teatrale “Viaggio intorno all’oggetto – Ivan Bruschi, antiquario e collezionista”, a ricordo delle celebrazioni del Centenario della nascita dell’illustre aretino che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della città.

Lo spettacolo, realizzato dall’attore e autore Samuele Boncompagni dell’associazione culturale Noidellescarpediverse, è costruito intorno alle parole pronunciate dallo stesso Bruschi, tratte da documenti e interviste storiche, e accompagna gli spettatori alla scoperta del senso della sua passione verso il bello e verso l’arte, che ha trovato espressione nell’ideazione e nella realizzazione della Fiera dell’Antiquariato di Arezzo. Le letture di Boncompagni rappresenteranno un’occasione per approfondire e capire i motivi dell’interesse e della curiosità rivolta dal noto collezionista sia a pezzi di valore storico che ad oggetti di uso quotidiano, come dimostra l’eclettica raccolta custodita nella sua Casa Museo.

«”Viaggio intorno all’oggetto” era il titolo pensato da Bruschi per un suo libro di memorie mai pubblicato – spiega Boncompagni – dunque abbiamo scelto di riprenderlo per un reading che consente di riscoprire il pensiero e l’impegno di questo illustre aretino. Le sue parole permettono di capire il valore e i significati racchiusi in ogni singolo oggetto, valorizzando un pensiero che ha dato vita ad una delle più importanti collezioni presenti in città».

Uno spettacolo adatto a tutta la famiglia che la Fondazione dedica ai più giovani come agli affezionati visitatori più adulti che in questo periodo possono così continuare a vivere, anche se in modalità virtuale, il rapporto con l'arte e l'antiquariato.

